Тольяттинский легкоатлет-сверхмарафонец Игорь Агишев стал призером 24-часового забега

Сверхмарафонец из Тольятти занял третье место на открытом чемпионате Смоленской области по ультрамарафону. За сутки он пробежал 160 км 426 метров, сообщили в Агентстве спортивного маркетинга "СПОРТИКО".

Новогодний забег начался вечером 31 декабря в манеже легкоатлетической школы им. Ф. Михеенко и завершился спустя сутки. Участники бежали по кругу длиной 125 метров. Победил тот, кто за 24 часа преодолел наибольшее расстояние.

Соревновались 12 спортсменов, а позже к ним присоединилось еще несколько участников 12-часового и 6-часового забегов. Бежали всю ночь, весь следующий день, встретив Новый год на бегу. В нынешнем забеге участвовали опытные сверхмарафонцы из Москвы, Белгорода, Калуги и других городов. Среди них — пионер суточного бега в стране, тольяттинец Игорь Агишев.

Свой первый 24-часовой сверхмарафон Игорь пробежал в 1986 году в Одессе, где занял 2-е место с результатом 216 км. Игорь является седьмым "суточником" в России, он выступал за сборную страны, участвовал в чемпионатах мира и Европы, но в середине 1990-х годов из-за травм ахилловых сухожилий вынужден был отойти от сверхмарафона на 25 лет. В 2018 году Агишев вернулся в сверхмарафонский бег и ходьбу.

"Последний раз я был призером суточного бега 27 лет назад в немецком Кемптене, после этого занимал четвертые места на "сутках" во Франции и Германии, — сообщил Игорь Агишев. — Приятно осознавать, что спустя почти три десятилетия я все еще способен претендовать на медаль".