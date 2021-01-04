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Тольяттинский легкоатлет-сверхмарафонец Игорь Агишев стал призером 24-часового забега Боксер из Самарской области стартовал с победы на новогоднем турнире в Сочи Самарец впервые выиграл чемпионат России по парасноуборду Сборная Самарской области по тхэквондо взяла "серебро" на чемпионате России В Тольятти пройдет ежегодная гонка "Мемориал Анатолия Степанова"

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Тольяттинский легкоатлет-сверхмарафонец Игорь Агишев стал призером 24-часового забега

ТОЛЬЯТТИ. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сверхмарафонец из Тольятти занял третье место на открытом чемпионате Смоленской области по ультрамарафону. За сутки он пробежал 160 км 426 метров, сообщили в Агентстве спортивного маркетинга "СПОРТИКО".

Игорь Агишев в центре Игорь Агишев в центре
Фото: АСМ "Спортико"

Новогодний забег начался вечером 31 декабря в манеже легкоатлетической школы им. Ф. Михеенко и завершился спустя сутки. Участники бежали по кругу длиной 125 метров. Победил тот, кто за 24 часа преодолел наибольшее расстояние.

Соревновались 12 спортсменов, а позже к ним присоединилось еще несколько участников 12-часового и 6-часового забегов. Бежали всю ночь, весь следующий день, встретив Новый год на бегу. В нынешнем забеге участвовали опытные сверхмарафонцы из Москвы, Белгорода, Калуги и других городов. Среди них — пионер суточного бега в стране, тольяттинец Игорь Агишев.

Свой первый 24-часовой сверхмарафон Игорь пробежал в 1986 году в Одессе, где занял 2-е место с результатом 216 км. Игорь является седьмым "суточником" в России, он выступал за сборную страны, участвовал в чемпионатах мира и Европы, но в середине 1990-х годов из-за травм ахилловых сухожилий вынужден был отойти от сверхмарафона на 25 лет. В 2018 году Агишев вернулся в сверхмарафонский бег и ходьбу.

"Последний раз я был призером суточного бега 27 лет назад в немецком Кемптене, после этого занимал четвертые места на "сутках" во Франции и Германии, — сообщил Игорь Агишев. — Приятно осознавать, что спустя почти три десятилетия я все еще способен претендовать на медаль".

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