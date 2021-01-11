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Биатлонист из Самарской области Эдуард Латыпов одержал победу на Кубке мира по биатлону

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями от победы в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. О переживаниях он сообщил в своей официальной группе в соцсетях.

Фото: vk.com

"Эмоции очень бурные, ничего не могу понять. Я очень рад, рад за команду, за свою страну, что мы добились золота сегодня. Сегодня команда была супермолодцы. Всем спасибо, кто нам помогал добиться этого результата", — сказал Латыпов.

Вместе с ним в составе сборной России участвовали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов.

"Мы долго ждали этого, и я очень рад. Надеюсь, что и дальше будем радовать в том же духе. Ночь спал спокойно. В гонке мысли разные бегают, но я старался все лишнее убрать и оставить только то, что мне нужно для правильной работы. Перед последним рубежом, естественно, было напряжение, но старался отработать максимально надежно. Допустил, конечно, промахи, но справился с допами и ушел в борьбу. Я чувствовал в себе силы, было много гонок, где я не смог проявить себя на финише, а сегодня все сложилось — я тактически правильно выбрал момент, где нужно уходить", — сообщил биатлонист.

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