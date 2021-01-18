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Литература Культура

Начался прием заявок на конкурс "Сестра таланта"

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СОУНБ начала принимать заявки на участие в VIII конкурсе короткого рассказа "Сестра таланта-2021".

Желающие принять участие в конкурсе могут отправить свои работы на почту: sestra_talanta2021@mail.ru до 1 марта 2021 г. (в теме письма необходимо указать фамилию, имя и возраст автора).

В группе литературного конкурса в соцсети "ВКонтакте" опубликованы важные документы: положение о конкурсе "Сестра таланта-2021" и бланк заявки, которую нужно заполнить. В заявку включен пункт о согласии на обработку персональных данных. Вы можете подписать документ и прислать скан или вставить электронную подпись.

Какие работы принимают к участию?

Это обязательно должен быть рассказ (в конкурсе не могут участвовать поэтические произведения, биографии, эссе и т.п.). Допустимый объем конкурсной работы - 5 тыс. символов, включая пробелы. Произведение не должно быть опубликовано где-либо ранее. Тематика свободная, но без описания сцен насилия - возрастной ценз 12+. Использование ненормативной лексики недопустимо. Конкурсная работа не может включать иллюстрации и другие визуальные материалы.

Нововведением минувшего года стало увеличение возраста писателей, теперь участниками могут стать молодые люди с 12 до 30 лет.

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