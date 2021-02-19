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Пожары Происшествия

У ж/д станции в Чапаевске загорелся ретро-локомотив

ЧАПАЕВСК. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 февраля, примерно в 8:45, на третьем запасном пути станции Чапаевск в Самарской области загорелся ретро-локомотив №Л-45-14. Об этом сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

Фото: Приволжское СУ на транспорте СКР

В следственном управлении отметили, что в связи со случившимся их ведомство проводит доследственную проверку, которая должна выяснить все обстоятельства возгорания.

"Пострадавших нет, сумму ущерба и причины возгорания устанавливают. Происшествие не повлияло на движение транспорта", — уточнили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

После необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

На данный момент задымление уже ликвидировано, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, утром 21 февраля ретро-поезд должен был отправится с вокзала Самары по туристическому маршруту Самара — Жигулевск — Самара.

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