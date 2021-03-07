Тольяттинская гандбольная "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду"

В 20-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Звенигороде "Лада" взяла верх над "Звездой" — 23:22 (10:14), передает пресс-служба тольяттинского ГК.

Вице-чемпионки мало походили на самих себя в первой половине поединка, хотя поначалу все для них текло в благоприятном ключе. Стартовый отрезок протяженностью чуть больше четырех минут превратился в бенефис Лагиной и торжество тольяттинской атаки. Голкипер "Лады" отразил четыре броска, два из которых из разряда архисложных, а визави Насти — Кирикиас — трижды оказалась не у дел. Проглотив горькую пилюлю (0:3), рулевой "молниеносных" Алексей Гумянов осознал, что без тайм-аута ему свою команду не оживить. И этого добился, да так эффективно, что до перерыва на площадке вместо автозаводчанок осталась лишь их бледная тень. А основных разыгрывающего и правого полусреднего штаб "Лады" и вовсе друг за другом с поля убрал.

Однако ни Ганичевой, ни Аришиной не посчастливилось ситуацию на проблемных позициях гостей существенно переломить. Лишь Вероника Никитина в задней линии волжанок держала марку, пробуясь даже по центру атаки, откуда тут же заколотила один гол (12:9) из своих итоговых шести. Да, Аришина, едва выйдя на площадку, отметилась взятием ворот. И она же отличилась уже по истечении игрового времени первого тайма, реализуя пенальти, который заработала именно Ганичева. Но это было все, чем Люба и Лера блеснули до перерыва, по ходу которого "Лада" экстренно решала, как бы ей ликвидировать фору в четыре мяча. "Звезде" в недавнем кубковом триллере между теми же соперниками в Ростове-на-Дону эта задачка оказалась под силу. Тольяттинкам, как вскоре выяснилось, тоже была по плечу.

Вернув классическое для своей команды стартовое сочетание, наставник волжанок Алексей Алексеев добился повторения дебютного фрагмента первого тайма, когда в ворота звенигородок влетели три безответных мяча (14:13). Но те же неприятные для волжанок симптомы, что и на старте встречи, вновь проявились, вынудив их тренерский состав лихорадочно искать для своей команды бодрящий эликсир. Ганичевой, правда, место на площадке больше не досталось. А вот Кирдяшеву Аришина уже бесповоротно заменила по прошествии 37 минут, когда "молниеносные" в соответствующей своему прозвищу манере восстановили перевес в три мяча.

Правда, и "Звезда" на этот раз не избежала спада. Ее атакующая прыть вслед за очередным разбегом резко притупилась, в чем немала заслуга Лагиной. Больше чем на шесть минут ворота "Лады" оказались на замке. Опять настал черед Гумянова озадачиваться выводом подшефных из оцепенения. На 43-й минуте кризис подмосковной дружины достиг серьезных значений (16:18) — гости отоварили звенигородками пять мячей подряд. Характерно, что пятому голу предшествовал тайм-аут, который по идее должен был помочь "Звезде". Но все же она ухитрилась вывести течение игры из тупика на встречный курс. На подходе к заключительной десятиминутке соперники, будто соревнуясь в изобилии ошибок, заставили своих поклонников то и дело хвататься за валидол.

Дальше — только больше. Чем ближе становилось к финишу, тем сильнее накалялись страсти. Невольно вновь и вновь на ум приходили перипетии битвы между теми же визави на ростовском "Финале четырех". И тут тоже по прошествии 60 минут игры чуть не дошло до ничьей. Хотя за минуту с небольшим до гонга "Лада" все еще имела в запасе два мяча. Но сперва звенигородская Никитина (которая Наталья) заработала для своей команды "семерик", и Антонова его реализовала. А на последних секундах, вопреки увещеваниям Алексеева во время тайм-аута не дать хозяйкам убежать в отрыв, "Звезда" рывок к чужим воротам все же совершила, и тольяттинки чудом спаслись. Бросок Егоровой пришелся в перекладину, а у добившей в сетку мяч Триобчук находившиеся рядом судьи зафиксировали незаметный большинству свидетелей событий заступ. Похоже, все решил какой-то сантиметр.