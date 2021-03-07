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Гандбольная "Лада-2" проиграла в Краснодаре "Кубани-2"-ДЮСШ

КРАСНОДАР. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 марта, в своем втором матче финального этапа первенства России среди команд молодежного состава (за 1-8-е места) в Краснодаре "Лада-2" проиграла "Кубани-2"-ДЮСШ. По итогам игры счет составил 27:33 (19:19), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В сверхрезультативном первом тайме команды шагали, в основном, нога в ногу и к перерыву не прояснили, кто из них в этой встрече фаворит. Накануне все решалось на последних секундах. А затем судьбу двух очков предопределил успешный старт второго тайма в исполнении "Кубани-2". На 36-й минуте, имея в дефиците три мяча, тольяттинки принялись тайм-аутом разрабатывать рецепт спасения. Но эффективного противоядия в тот момент не нашли. Более того, через полторы минуты получили уже "минус 5".

Вопреки сложившейся не радужной картине гости продолжали верить, что еще способны ход игры переломить. На одном из отрезков ближе к финишу юные автозаводчанки наглухо перекрыли подступы к своим воротам — за восемь минут они ни разу не были поражены. В результате за 3.20 до конца гандикап значительно усох (29:27). Надежда вроде бы у догоняющих воскресла, но прожила недолго. В оставшееся время в "рамку" желто-зеленых волжанки не попали ни разу. А в противоположной сетке побывали четыре мяча.

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