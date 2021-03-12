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Пожары Происшествия

Дым из под обшивки: самарцы сняли на видео начало пожара в "Скале"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Пожар в торгово-офисном центре "Скала" начался под обшивкой фасада между первым и вторым этажами. Это следует из видео, оказавшегося в распоряжении портала.

На кадрах также видно как мужчина ломает обшивку первого этажа - видимо, в попытке добраться до очага. Однако, возможно, дыра в фасаде появилась раньше.

Так, по данным собеседника издания, среди сотрудников компаний, снимающих офисе в ТОЦ, распространена версия о том, что рабочие открытым пламенем разогревали систему пожаротушения, вмонтированную в фасад.

По данным другого источника, за день до пожара МЧС проводила в помещениях центра учения.

Таким образом, рабочие могли устранять недостатки, выявленные при проверке, и, возможно, их действия привели к возгоранию.

При этом на видео отчетливо видно, что машины, припаркованные у здания, не горят, что опровергает версию о том, будто пожар начался с одного из автомобилей. По данным источников, эта версия какое-то время была основной у правоохранителей.

Напомним, пожар начался около 11:45 12 марта. Горел утеплитель фасада с первого по восьмой этаж, а также очагами офисная мебель, на которую перекинулось пламя. Обошлось без погибших и пострадавших.

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