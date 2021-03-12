МЧС: в ТОЦ "Скала" горит фасад на восьми этажах

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В самарском ТОЦ "Скала" горит фасадный утеплитель с первого по восьмой этаж на площади 350 кв. м и офисная мебель отдельными очагами на площади 10 кв. м, сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области