МЧС: в ТОЦ "Скала" горит фасад на восьми этажах

В самарском ТОЦ "Скала" горит фасадный утеплитель с первого по восьмой этаж на площади 350 кв. м и офисная мебель отдельными очагами на площади 10 кв. м, сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, сигнал поступил в 11:45. Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2.
"Погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация 100 человек. До прибытия подразделений эвакуировано самостоятельно 300 человек", - добавили в МЧС.
К ликвидации пожара привлечено 132 человека и 42 единицы техники.
Напомним, ранее о пожаре сообщили очевидцы.