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МЧС: в ТОЦ "Скала" горит фасад на восьми этажах

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском ТОЦ "Скала" горит фасадный утеплитель с первого по восьмой этаж на площади 350 кв. м и офисная мебель отдельными очагами на площади 10 кв. м, сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

По данным ведомства, сигнал поступил в 11:45. Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2.

"Погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация 100 человек. До прибытия подразделений эвакуировано самостоятельно 300 человек", - добавили в МЧС. 

К ликвидации пожара привлечено 132 человека и 42 единицы техники. 

Напомним, ранее о пожаре сообщили очевидцы.

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