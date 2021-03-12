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Пожары Происшествия

В Самаре горит ТОЦ "Скала"

САМАРА. 12 МАРАТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре горит торгово-офисный центр "Скала", расположенный на Московском шоссе, сообщают очевидцы. По их словам, открытым пламенем горит обшивка здания.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пожарные подразделения выехали на место.

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