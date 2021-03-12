В Самаре горит ТОЦ "Скала"

В Самаре горит торгово-офисный центр "Скала", расположенный на Московском шоссе, сообщают очевидцы. По их словам, открытым пламенем горит обшивка здания.
В региональном управлении МЧС сообщили, что пожарные подразделения выехали на место.
В Самаре горит торгово-офисный центр "Скала", расположенный на Московском шоссе, сообщают очевидцы. По их словам, открытым пламенем горит обшивка здания.
В региональном управлении МЧС сообщили, что пожарные подразделения выехали на место.
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