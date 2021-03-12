В Самаре восстановлено движение транспорта у "Скалы"

Около 14:10 движение по Московскому шоссе, перекрытому из-за пожара в ТОЦ "Скала", восстановлено. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс с места ЧП.

Напомним, что пожар в здании офисного центра начался около 11:45 и охватил 400 кв. м. Всего было эвакуировано 400 человек: 300 покинули офис самостоятельно, до прибытия спасателей. Еще 100 были выведены из здания спецслужбами. Погибших и пострадавших, по данным МЧС, нет.

Во время ликвидации пожара движение транспорта по Московскому шоссе перекрывалось.

На месте пожара остаются три пожарные машины. Огнеборцы льют воду с крыши на утеплитель фасада.