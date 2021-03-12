Из-за пожара в ТОЦ "Скала" перекрыто движение по Московскому шоссе

Московское шоссе в Самаре у ТОЦ "Скала" перекрыто из-за пожара, сообщает корреспондент "Волга Ньюс" с места происшествия. Движение на прилегающих улицах также затруднено.

Напомним, что огонь охватил площадь 350 кв. м и распространился по фасаду с первого по восьмой этажи.

На месте пожара работают все спецслужбы. Огонь повредил не только здание, но и припаркованные поблизости машины.

В 12:37 возгорание было локализовано на площади 400 кв. м. Сейчас на месте ЧП спасатели проливают с пожарных лестниц дымящийся утеплитель. Через 10 минут, в 12:47, ликвидировано открытое горение.

Автобусы, следующие по Московскому шоссе по направлению "в город", объезжают место ЧП по ул. Киевской.