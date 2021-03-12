16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре восстановлено движение транспорта у "Скалы" Из-за пожара в ТОЦ "Скала" перекрыто движение по Московскому шоссе МЧС: в ТОЦ "Скала" горит фасад на восьми этажах В Самаре горит ТОЦ "Скала" С пожара на ул. Партизанской в Самаре эвакуировали пять человек

Пожары Происшествия

Из-за пожара в ТОЦ "Скала" перекрыто движение по Московскому шоссе

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 417
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Московское шоссе в Самаре у ТОЦ "Скала" перекрыто из-за пожара, сообщает корреспондент "Волга Ньюс" с места происшествия. Движение на прилегающих улицах также затруднено.

Фото: ФОТО АВТОРА

Напомним, что огонь охватил площадь 350 кв. м и распространился по фасаду с первого по восьмой этажи. 

На месте пожара работают все спецслужбы. Огонь повредил не только здание, но и припаркованные поблизости машины. 

В 12:37 возгорание было локализовано на площади 400 кв. м. Сейчас на месте ЧП спасатели проливают с пожарных лестниц дымящийся утеплитель. Через 10 минут, в 12:47, ликвидировано открытое горение.  

Автобусы, следующие по Московскому шоссе по направлению "в город", объезжают место ЧП по ул. Киевской. 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4