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Самарские гимнасты завоевали серебро и бронзу на чемпионате России

ПЕНЗА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Пензе состоялся чемпионат России по спортивной гимнастике. В нем выступали более 250 спортсменов из разных регионов страны. У спортсменов Самарской области три медали, сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

Руслан Макаров (МБУ "СШОР № 10 "Олимп", Тольятти) завоевал бронзу в упражнении на перекладине. Также он выиграл серебро в составе сборной Приволжского федерального округа, ставшей третьей в командном первенстве.

Анастасия  Артамонова (МБУ "СШОР № 5", Самара) получила бронзу в командном первенстве, выступая за  сборную ПФО.

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