Самарские гимнасты завоевали серебро и бронзу на чемпионате России

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В Пензе состоялся чемпионат России по спортивной гимнастике. В нем выступали более 250 спортсменов из разных регионов страны. У спортсменов Самарской области три медали, сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.