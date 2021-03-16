Самарские гимнасты завоевали серебро и бронзу на чемпионате России

В Пензе состоялся чемпионат России по спортивной гимнастике. В нем выступали более 250 спортсменов из разных регионов страны. У спортсменов Самарской области три медали, сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.
Руслан Макаров (МБУ "СШОР № 10 "Олимп", Тольятти) завоевал бронзу в упражнении на перекладине. Также он выиграл серебро в составе сборной Приволжского федерального округа, ставшей третьей в командном первенстве.
Анастасия Артамонова (МБУ "СШОР № 5", Самара) получила бронзу в командном первенстве, выступая за сборную ПФО.