Самарские дзюдоисты завоевали 16 медалей первенства ПФО

В Пензе состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Самарскую области представляли 53 человека – 31 юноша и 22 девушки, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
Всего в соревнованиях приняли участие 385 спортсменов из 14 регионов ПФО.
За два дня сборная команда Самарской области завоевала 16 наград, в том числе 3 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых.
По итогам соревнований финалисты первенства получают право со 2 по 5 апреля выступить на Первенстве России — КАТА группа в Новороссийске.