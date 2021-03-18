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Самарские дзюдоисты завоевали 16 медалей первенства ПФО

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Пензе состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Самарскую области представляли 53 человека – 31 юноша и 22 девушки, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Всего в соревнованиях приняли участие 385 спортсменов из 14 регионов ПФО.

За два дня сборная команда Самарской области завоевала 16 наград, в том числе 3 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых.

По итогам соревнований финалисты первенства получают право со 2 по 5 апреля выступить на Первенстве России — КАТА группа в Новороссийске.

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