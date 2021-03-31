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Команда Самарской области выиграла первенство ПФО по тхэквондо ВТФ

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сборная Самарской области на домашней арене выиграла командный зачет первенства Приволжского федерального округа по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Самарские юниоры завоевали 11 лицензий на участие в первенстве страны, передает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Сборная Самарской области стала первой в командном зачете — 1588 баллов. Это вдвое больше, чем у занявшей второе место сборной Башкортостана. Наши бойцы выиграли 28 медалей — 11 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых.

Турнир прошел в один день, 28 марта, в учебно-спортивном центре "Грация". За путевки на первенство России бились 162 спортсмена из 11 республик и областей Поволжья. Поединки велись одновременно на четырех додянгах.

"На территории области проводится немало соревнований всероссийского уровня по тхэквондо, но первенство России мы проводим впервые, и надеюсь, это придаст новый импульс развитию олимпийского тхэквондо в нашем регионе", — подчеркнула Лидия Рогожинская.

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