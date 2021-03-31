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Самарские велосипедисты завоевали пять медалей чемпионата Европы

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Турции завершился чемпионат Европы по велоспорту-шоссе среди спортсменов с нарушением слуха (спорт глухих). По его итогам самарские спортсмены завоевали пять медалей, передает пресс-служба областного министерства спорта.

В спринте на 1000 метров Илья Гутенев (тренер — И. Ф. Пестов, СШОР № 7 и "Центр спортивной подготовки Самарской области"), завоевал золото.

Александра Евдокимова (тренеры — А. С. Беленков, А. А. Алиев, А. В. Хаустов, СШОР № 15 "Виктория" и "Центр спортивной подготовки Самарской области" стала серебряным призером в гонке критериум (по очкам).

Виктория Ширявскова (тренеры — И. Ф. Пестов, СШОР № 7 и "Центр спортивной подготовки Самарской области") выиграла серебро в гонке на время (28 км) и в групповой гонке (78 км)

Николай Диттенбир (тренер — К. И. Пестов, СШОР № 7 и "Центр спортивной подготовки Самарской области") в спринт на 1000 метров выиграл бронзу.

В чемпионате также принимали участие и другие спортсмены Самарской области: Лиана Ахтариева (6 место), Алексей Кудрин (4 место), Дарья Ремзова (5 место), Дмитрий Старостин (9 место).

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