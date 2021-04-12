Самарские спортсмены с поражением двигательного аппарата завоевали 18 медалей на ЧМ России по плаванию

В Уфе состоялся чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем принимали участие более 250 спортсменов из 39 регионов страны. В чемпионате выступала команда Самарской области, которая завоевала 18 медалей, передает пресс-служба регионального министерства спорта.
Кроме того, два самарских спортсмена — Сергей Сухарев и Вячеслав Ленский — выполнили квалификационный норматив для участия в Паралимпийских играх в Токио.
По итогу национального чемпионата будет сформирован состав сборной команды России на чемпионат Европы 2021 года, который состоится c 16 по 22 мая в Португалии.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...