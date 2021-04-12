Самарские спортсмены с поражением двигательного аппарата завоевали 18 медалей на ЧМ России по плаванию

В Уфе состоялся чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем принимали участие более 250 спортсменов из 39 регионов страны. В чемпионате выступала команда Самарской области, которая завоевала 18 медалей, передает пресс-служба регионального министерства спорта.

Кроме того, два самарских спортсмена — Сергей Сухарев и Вячеслав Ленский — выполнили квалификационный норматив для участия в Паралимпийских играх в Токио.

По итогу национального чемпионата будет сформирован состав сборной команды России на чемпионат Европы 2021 года, который состоится c 16 по 22 мая в Португалии.