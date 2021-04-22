Суд отменил распоряжение облправительства по земле завода клапанов

Собственник имущества ОАО "Самарский завод клапанов" - ООО "ТОП-Строй" - переломил ситуацию с землей в свою пользу. 17 апреля суд признал недействительным распоряжение правительства Самарской области от 2020 г. по внесению изменений в проект планировки и межевания в границах улиц Комсомольской, Фрунзе, акватории рек Волги и Самары.

Документ теряет силу частично - относительно земельных участков, на которых расположен завод клапанов.

Спорным распоряжением №275-р от 29 мая 2020 г. предусматривалось разделение площадки, принадлежащей ООО "ТОП-Строй", на две части с целью продления улицы А. Толстого. В результате корпуса завода оказывались на пути этой улицы, на разных земельных участках и попадали в зону общего пользования. По мнению компании, такое положение грозит прекращению существования здания заводоуправления.

Арбитражный суд Самарской области установил, что идея продления улицы А. Толстого не отражена ни в генплане города, ни в прилагаемых схемах, ни в решениях думы. А красные линии, проходящие по территории завода, установлены постановлением регионального правительства №251-р именно в редакции от 29 мая 2020 г. №275-р.

В итоге суд обязал областные власти устранить нарушения прав ООО "ТОП-Строй" и отменил изменения в проект планировки и межевания в отношении участков, на которых находится завод клапанов.

Напомним, что ранее компания планировала заключить с департаментом градостроительства Самары соглашение о перераспределении земель. "ТОП-Строй" хотел выделить из соседних территорий 163 и 95 кв. м, из которых вместе со своим сформировать новый участок. Причем его контуры полностью совпадали бы с контурами площадки, которая должна появится согласно проекту межевания, утвержденного правительством Самарской области. Но здесь суды всех инстанций не поддержали "ТОП-Строй".