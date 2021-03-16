"ТОП-Строю" не удалось решить земельный вопрос под бывшим заводом клапанов

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу ООО "ТОП-Строй" на решение по территории бывшего ОАО "Самарский завод клапанов".

В 2019 г. департамент градостроительства Самары отказался заключить с компанией соглашение о перераспределении трех земельных участков в границах улиц Водников, Князя Засекина и Кутякова. Самый большой из них (32,9 тыс. кв. м) принадлежит "ТОП-Строю", на два других право госсобственности не разграничено.

Компания хотела выделить из соседних земель 163 и 95 кв. м, из которых вместе со своим сформировать новый участок. Но тогда он будет частично расположен в границах красных линий. Кроме того, на любые действия по регистрации спорных земель наложен запрет.

"ТОП-Строй" ссылался на проект межевания территории, утвержденный правительством Самарской области в 2015 году. Этим документом предусмотрено появление участка, контуры которого полностью совпадают с контурами площадки, образованной в результате перераспределения земель. Суды всех инстанций не поддержали требование компании.

Отметим, что в 2018 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН) пыталось привлечь к ответственности руководство ООО "ТОП-Строй". Тогда чиновники якобы провели проверку и выявили на участке компании несанкционированные земляные работы. По словам директора "ТОП-Строя", сносились бывшие корпуса завода до фундамента. В итоге управлению не удалось доказать нарушения компании.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "ТОП-Строй" с уставным капиталом 10 тыс. руб. создано в 2008 г. в Самаре. Основной вид деятельности — строительство зданий. Директор — Дмитрий Дорофеев, который выступает собственником ООО "Техоборонпром-инструмент" и ООО "Стройиндустрия", аффилированных Алексею Леушкину. Владелец ООО "ТОП-Строй" — Ольга Полякова.

Компания фигурировала в уголовном деле бывшего исполнительного директора СОФЖИ Реналя Мязитова. В сентябре 2015 г. Мязитов от лица СОФЖИ заключил договор с ООО "ТОП-Строй" на приобретение участка в районе улиц Кутякова и Максима Горького. За 2,6 га фонд заплатил 200 млн руб., в то время как их реальная стоимость, по версии правоохранителей составляла 143 млн рублей. Мязитов, в деле которого был и другой эпизод, получил шесть лет колонии.