16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ТОП-Строю" не удалось решить земельный вопрос под бывшим заводом клапанов Группа "Древо" планирует освоить часть площадки ЗИМа Структура "Виктор и Ко" не взяла обманутых дольщиков Самарский ТОЦ "Вертикаль" выставят на торги за 800 млн рублей На слушаниях поддержали застройку 4,6 га около парка 60-летия Советской власти в Самаре

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

"ТОП-Строю" не удалось решить земельный вопрос под бывшим заводом клапанов

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу ООО "ТОП-Строй" на решение по территории бывшего ОАО "Самарский завод клапанов".

В 2019 г. департамент градостроительства Самары отказался заключить с компанией соглашение о перераспределении трех земельных участков в границах улиц Водников, Князя Засекина и Кутякова. Самый большой из них (32,9 тыс. кв. м) принадлежит "ТОП-Строю", на два других право госсобственности не разграничено.

Компания хотела выделить из соседних земель 163 и 95 кв. м, из которых вместе со своим сформировать новый участок. Но тогда он будет частично расположен в границах красных линий. Кроме того, на любые действия по регистрации спорных земель наложен запрет.

"ТОП-Строй" ссылался на проект межевания территории, утвержденный правительством Самарской области в 2015 году. Этим документом предусмотрено появление участка, контуры которого полностью совпадают с контурами площадки, образованной в результате перераспределения земель. Суды всех инстанций не поддержали требование компании.

Отметим, что в 2018 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН) пыталось привлечь к ответственности руководство ООО "ТОП-Строй". Тогда чиновники якобы провели проверку и выявили на участке компании несанкционированные земляные работы. По словам директора "ТОП-Строя", сносились бывшие корпуса завода до фундамента. В итоге управлению не удалось доказать нарушения компании.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "ТОП-Строй" с уставным капиталом 10 тыс. руб. создано в 2008 г. в Самаре. Основной вид деятельности — строительство зданий. Директор — Дмитрий Дорофеев, который выступает собственником ООО "Техоборонпром-инструмент" и ООО "Стройиндустрия", аффилированных Алексею Леушкину. Владелец  ООО "ТОП-Строй" — Ольга Полякова.

Компания фигурировала в уголовном деле бывшего исполнительного директора СОФЖИ Реналя Мязитова. В сентябре 2015 г. Мязитов от лица СОФЖИ заключил договор с ООО "ТОП-Строй" на приобретение участка в районе улиц Кутякова и Максима Горького. За 2,6 га фонд заплатил 200 млн руб., в то время как их реальная стоимость, по версии правоохранителей составляла 143 млн рублей. Мязитов, в деле которого был и другой эпизод, получил шесть лет колонии.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4