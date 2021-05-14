Распределение мест в детские сады Самары состоится 21 мая

Автоматизированное распределение свободных мест в муниципальные детские сады Самары на 2021-2022 учебный год состоится 21 мая 2021 г. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента образования.

"Для успешного проведения данной процедуры рекомендуем до 20.05.2021 (включительно) проверить информацию, указанную в вашем заявлении, на Портале Образовательных Услуг, либо https://es2p.asurso.ru (в разделе "Поиск заявлений")", - отмечается в сообщении.

В случае обнаружения неточностей необходимо обратиться в МФЦ для корректировки заявления. Более подробная информация — на официальной странице департамента "Вконтакте".