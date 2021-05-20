Positive Technologies продемонстрировала новый подход в информационной безопасности

Во время международной конференции по практической кибербезопасности Positive Hack Days 10 компания Positive Technologies продемонстрировала новое поколение своих решений — метапродукты, которые изменят индустрию кибербезопасности и кардинально повысят защищенность компаний. Новые технологии компании полностью ориентированы на идею результативной информационной безопасности — когда защита требует минимум экспертизы и усилий со стороны специалистов, а обнаружение атак происходит в автоматическом режиме с измеримым эффектом.
За хакерами скрывается организованная киберпреступность, способная нанести непоправимый вред людям, бизнесу и государству. Positive Technologies ежегодно проводит сотни аудитов и исследований безопасности в России и за рубежом, и практика компании показывает, что сегодня можно из любой точки мира через интернет отправить в блэкаут город-милионник, похитить конфиденциальную информацию правительственного уровня или устроить техногенную катастрофу.
Организации прикладывают значительные усилия для улучшения уровня защищенности от сложных атак, но на практике компании сталкиваются с рядом проблем:
· во-первых, сильная нехватка квалифицированных кадров. Дежурная смена специалистов по информационной безопасности в одной компании доходит до нескольких десятков человек. При этом количество таких экспертов в индустрии сильно ограничено, их не более нескольких сотен;
· во-вторых, компании не способны отразить все возможные инциденты согласно их "модели угроз". Количество продуктов по безопасности в инфраструктуре растет, но они все равно не покрывают все сценарии взлома;
· в-третьих, все продукты по информационной безопасности сложны и играют лишь роль инструментов в руках эксперта, но не позволяют решить проблему сложной атаки в комплексе.
"Технологическое развитие всегда идет в сторону автоматизации и упрощения сценариев использования, отмечает Денис Баранов, управляющий директор Positive Technologies. - Вспомните эпоху начала автомобилей, ведь для того, чтобы быть водителем, нужно было разбираться в том, как устроен мотор, как его завести, как починить машину, если что-то сломалось по дороге. А сейчас ты просто нажимаешь кнопку и едешь".
Он также привел пример работы ПВО. Раньше для того, чтобы сбить летающий аппарат нужно было его обнаружить, рассчитать траекторию и уже потом стрелять, пытаясь попасть. Сейчас же система ПВО не требует ручного вмешательства.
"В нашей области количество кибератак экспоненциально растет, хакеры уже давно используют автоматизированные процессы и инструменты. Поэтому мы считаем, что индустрия кибербезопасности требует переосмысления. Мы подошли к такому моменту, когда обнаружение и остановка хакеров должна происходить в полностью автоматическом режиме. Максимум должен сидеть один человек и просто наблюдать за происходящим", — считает Денис Баранов.
Один из продемонстрированных Positive Technologies метапродуктов — maxPatrol O2. Он позволяет автоматически "обнаружить и остановить" хакера до того, как будет нанесен неприемлемый для компании ущерб. Второй метапродукт поможет службам IT и ИБ настроить корпоративную инфраструктуру таким образом, чтобы maxPatrol O2 смог обнаружить хакера в автоматическом режиме. Компания также продемонстрировала решение xDR для защиты конечных точек от сложных угроз. Это открывает для нее рынок корпоративных эндпоинтов.
MaxPatrol O2 имеет три режима работы, ориентированные на:
· экспертов в области ИБ — в данном случае на информационную панель выводятся детали инцидентов, хосты, события, правила и прочие артефакты, необходимые для оценки и расследования инцидента;
· технических руководителей (например, CISO) — и такой интерфейс maxPatrol O2 позволит быстро оценить ситуацию благодаря визуализации цепочек атак и выполненных злоумышленниками шагов с наложением этих данных непосредственно на инфраструктуру;
· первых лиц компаний, для которых данные могут выводиться в мобильном приложении — в упрощенном виде, необходимом для принятия немедленного решения. Если атакующие проникли достаточно далеко и приблизились к активу, захват которого нельзя допустить, руководитель будет оповещен и сможет самостоятельно заблокировать атаку или временно приостановить бизнес-процесс.
Технологические продукты компании, такие как MaxPatrol SIEM, PT Application Firewall, MaxPatrol 8, PT ISIM и другие играют роль сенсоров, покрывающих инфраструктуру заказчика и детектирующих происходящие в ней события.
"Для нас это не просто выпуск продуктов нового уровня, а переосмысление продуктовой линейки, созданной за всю историю компании, что в конечном итоге позволит получить заказчикам настоящую результативную безопасность", — говорит Андрей Бершадский, директор центра компетенции Positive Technologies.
"У наших метапродуктов максимально простой интерфейс, который позволяет видеть безопасность сети в целом, предоставляет полный контекст атаки, автоматическую проверку комплаенса и позволяет мгновенно реагировать на угрозы. Это значительно снижает стоимость построения системы ИБ и ее поддержки. В этом будущее для нашей компании и отрасли в целом. Мы считаем, что новые метапродукты станут основными в нашем портфеле и выручка от них позволит в несколько раз превысить текущий оборот компании", — отмечает Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса Positive Technologies.
В ближайшие планы компании входит проведение открытых киберучений с привлечением ведущих экспертов по информационной безопасности из различных компаний для тестирования эффективности maxPatrol O2. Кроме этого, планируется реализация модели маркетплейса — возможности дополнения решения продуктами других компаний, которые необходимы не только для защиты от целевых атак.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!