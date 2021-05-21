"Ростелеком" провел в Самаре и Пензе обучающие мероприятия по информационной безопасности

13 и 19 мая в Самаре и Пензе прошли обучающие семинары в рамках масштабного роуд-шоу "КиберДрайв", посвященного вопросам защиты от цифровых угроз и хакерских атак. В мероприятиях приняли участие представители крупнейших компаний и организаций региона из госсектора, банковской сферы, промышленности, энергетики и других отраслей. Эксперты "Ростелекома" рассказали гостям "КиберДрайва" о новых угрозах информационной безопасности (ИБ) и изменениях в техниках киберпреступников. Они также поделились практическими советами о том, как выстроить эффективную киберзащиту, вложив средства только в те ИБ-инструменты и сервисы, которые действительно необходимы.

Ежегодно количество компьютерных атак на российские компании растет, а техники злоумышленников становятся все более изощренными. Так, в 2020 году в Приволжском федеральном округе специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC "Ростелекома" зафиксировали 138 тыс. киберпреступлений, что вдвое превышает прошлогодний показатель. Абсолютное большинство (46%) атак в регионе связано с распространением вредоносного ПО (вирусов, троянов, шпионского ПО и т.п.), которое доставляется, как правило, через фишинговые рассылки. При этом уровень кибергигиены корпоративных пользователей в Приволжском федеральном округе остается крайне низким: каждый четвертый работник открывает полученное фишинговое письмо или становится жертвой других инструментов социальной инженерии.

При этом, по оценке экспертов "Ростелекома", только 16% компаний способны эффективно сопротивляться хакерским атакам. Среди ключевых проблем, которые мешают самостоятельному противодействию современным угрозам: нехватка персонала, высокая стоимость лицензий на средства защиты, отсутствие возможности мониторинга в режиме 24/7 и разноплановой экспертизы.

Рассказывая об актуальных киберугозах, руководитель группы экспертного пресейла Solar JSOC Ксения Садунина напомнила, что киберпреступное сообщество неоднородно по уровню квалификации и сложности инструментария. Сегодня эксперты "Ростелекома" выделяют пять уровней злоумышленников: автоматизированные системы, киберхулиганы, киберкриминал, кибернаемники и проправительственные группировки. Поэтому для эффективной ИБ-защиты организации нужно понимать, какие именно хакеры могут ее атаковать.

Далее гостям семинаров рассказали о том, какие варианты защиты может выбрать компания в зависимости от потенциальной угрозы. Например, для базового мониторинга инцидентов можно подключить сервис MSS ERA от "Ростелекома", а комплексную защиту от сложных атак реализуют эксперты Solar JSOC.

Что касается базовых технических средств защиты, то и здесь компании выгоднее и проще приобрести сервис по подписке, нежели покупать дорогостоящие ИБ-решения в собственное владение и нанимать специалистов для их обслуживания. В качестве альтернативы эксперты "Ростелекома" предлагают использовать платформу управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS.

Как отметил руководитель направления сервисов Solar MSS компании "Ростелеком" Александр Баринов, в нынешней непростой экономической ситуации многие компании заинтересованы в снижении затрат на ИБ при сохранении высокого уровня защиты своих инфраструктур, и сервисная модель дает им такую возможность - экономия в этом случае достигает 40%. При этом все обслуживание средств защиты берут на себя эксперты сервис-провайдера.

Набор сервисов от "Ростелекома" включают технологии для защиты практически всех сегментов инфраструктуры. Так, сервис Anti-DDoS защищает от атак, направленных на онлайн-ресурсы организации. Эксперты "Ростелекома" напомнили, что примерно 30% подобных инцидентов затрагивает сегмент онлайн-торговли, а 20% - госсектор. Также DDoS часто бывает направлен на телеком, образование и финансовый сектор. При этом организация самой простой DDoS-атаки стоит от 10-15$, что делает этот инструмент крайне доступным даже для хакеров-любителей.

С помощью сервисов кибербезопасности можно также защитить каналы связи от несанкционированного перехвата информации, корпоративную почту - от вредоносного ПО, спама и фишинговых рассылок, а ИТ-периметр компании - от сетевых угроз, способных привести к полной компрометации ресурсов и конфиденциальных данных, остановке бизнес-процессов и хищению денежных средств.

Эксперты "Ростелекома" также представили участникам "КиберДрайва" возможности программных решений по защите от киберугроз. Например, им рассказали о том, как решить задачи управления доступом сотрудников в интернет и защиты от веб-угроз с помощью шлюза веб-безопасности. Так, Solar webProxy защищает от заражения компьютеров вредоносным ПО и, как следствие, от проникновения хакеров в сеть компании.

Помимо внешних угроз, есть также и внутренние. В частности, на фоне пандемии впервые с 2017 года эксперты "Ростелекома" зафиксировали рост количества внутренних нарушений ИБ, половина которых была связана с утечками данных. Причем 60% подобных действий совершают рядовые сотрудники компаний. Защититься от подобных угроз помогают DLP-системы. Например, Solar Dozor от "Ростелекома" позволяет эффективно блокировать передачу защищаемой информации, выявлять признаки корпоративного мошенничества, заниматься профилактикой инцидентов и контролировать рабочее время сотрудников.