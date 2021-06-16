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Самарские НКО стали лидерами конкурсного отбора Фонда президентских грантов

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область стала абсолютным лидером среди субъектов Приволжского федерального округа и вошла в тройку лидеров вместе с Москвой и Санкт-Петербургом среди всех российских регионов по количеству выигранных заявок второго конкурса Фонда президентских грантов, проведенного в 2021 году.

Победителями признаны 78 проектов, представленных социально ориентированными некоммерческими организациями региона. Общая сумма выигранных самарскими НКО грантов превышает 113 млн рублей. Об этом стало известно на заседании координационного комитета, которое в режиме видеоконференции провел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Всего на конкурс было подано 12255 проектов из 81 региона страны. Победители получат на реализацию своих инициатив средства в размере 4162 млн рублей. Всего же с 2017 года (по итогам 11 проведенных конкурсов) Фонд президентских грантов поддержал 20 тыс. социально значимых проектов в объеме 41 млрд рублей.

За последние пять лет в Самарской области 521 НКО становились победителями конкурсов Фонда президентских грантов и получили финансовую поддержку на сумму более 853,3 млн рублей. При поддержке государства институт социально ориентированных НКО в регионе активно развивается.

По итогам очередного конкурса поддержку получили проекты социальной направленности. Среди них - проект "Расширение территории качества паллиативной помощи в Самарской области" АНО "Самарский хоспис", "Мамин вкус жизни" Благотворительного фонда "Евита", "Пункт обогрева" фонда "Социальные инвестиции" и другие.

"Фонд президентских грантов делает великую работу. Без государственной поддержки реализация проекта была бы затруднительна, - подчеркнул руководитель фонда "Социальные инвестиции" Анатолий Арсенихин. - Времени для празднований у нас нет, мы сразу же включились в работу. Команда подобрана, есть четкий план, сроки реализации обозначены. Мы несем ответственность перед людьми, и для нас очень ценно качественно реализовать наш проект. Я считаю, что финансовая поддержка фонда президентских грантов крайне важна и необходима для всего некоммерческого сектора".

Прием заявок на участие в следующем конкурсе (первом конкурсе на предоставление грантов в 2022 году) начнется 1 сентября и завершится 15 октября 2021 года.

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