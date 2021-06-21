В ТГУ стартовала приемная кампания

18 июня в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) началась приемная кампания. Подать документы абитуриенты могут до 29 июля 2021 года.

Ежегодно министерство науки и высшего образования России (минобрнауки РФ) уточняет порядок приема абитуриентов в высшие учебные заведения. В этом году университетам рекомендовано проводить приемные кампании дистанционно в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Такая практика была и в прошлом году, поэтому в Тольяттинском госуниверситете уже отработали схему взаимодействия с абитуриентами, и форс-мажоров возникнуть не должно.

Подать документы в вузы абитуриентам, поступающим исключительно по результатам ЕГЭ, можно до 29 июля 2021 года (включительно). Списки прошедших конкурс будут опубликованы 2 августа. Заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места можно подать с даты предоставления документов, но не позднее 11 августа. Приказы о зачислении будут изданы 17 августа 2021 года.

Дистанционная подача документов для поступления в ТГУ осуществляется через сайт для абитуриентов ТГУ. Для подачи заявления о приеме необходимо:

1. Подать заявку на сайте priem.tltsu.ru.

2. Пройти по ссылке в письме от ТГУ.

3. Ввести свои данные.

4. Создать логин и пароль для входа в личный кабинет.

5. Загрузить документы:

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

документ, удостоверяющий личность и гражданство (как правило, паспорт);

документ об образовании (аттестат с приложением или диплом с приложением);

документы, подтверждающие индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при приеме (по желанию).

Еще несколько нюансов. Поступление на программы бакалавриата и специалитета осуществляется по результатам ЕГЭ. Но есть исключения: вступительные испытания на базе ТГУ могут сдать лица из числа инвалидов, иностранных граждан и выпускников колледжей.

Дополнительные вступительные испытания сдают абитуриенты, поступающие на направления подготовки: "Журналистика", "Дизайн", "Педагогическое образование" (профиль "Изобразительное искусство"), "Живопись", "Физическая культура", "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)".

Одновременно в ТГУ можно подать документы для поступления на пять специальностей и (или) направлений подготовки по программам бакалавриата и специалитета.

Баллы ЕГЭ будут суммироваться с баллами за индивидуальные достижения поступающих (до 10 баллов).

Уже второй год Тольяттинский госуниверситет принимает документы на поступление в электронном виде через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте Госуслуг. В этом вопросе опорный вуз был одним из первых в России. Подача документов на поступление через суперсервис значительно сокращает временные и транспортные затраты абитуриентов, а также позволяет отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию.

Телефон приемной комиссии ТГУ 50-11-00.