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Образование Общество

В ТГУ стартовала приемная кампания

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 июня в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) началась приемная кампания. Подать документы абитуриенты могут до 29 июля 2021 года.

Фото: фото предоставлено ТГУ

Ежегодно министерство науки и высшего образования России (минобрнауки РФ) уточняет порядок приема абитуриентов в высшие учебные заведения. В этом году университетам рекомендовано проводить приемные кампании дистанционно в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Такая практика была и в прошлом году, поэтому в Тольяттинском госуниверситете уже отработали схему взаимодействия с абитуриентами, и форс-мажоров возникнуть не должно.

Подать документы в вузы абитуриентам, поступающим исключительно по результатам ЕГЭ, можно до 29 июля 2021 года (включительно). Списки прошедших конкурс будут опубликованы 2 августа. Заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места можно подать с даты предоставления документов, но не позднее 11 августа. Приказы о зачислении будут изданы 17 августа 2021 года.

Дистанционная подача документов для поступления в ТГУ осуществляется через сайт для абитуриентов ТГУ. Для подачи заявления о приеме необходимо:

1. Подать заявку на сайте priem.tltsu.ru.

2. Пройти по ссылке в письме от ТГУ.

3. Ввести свои данные.

4. Создать логин и пароль для входа в личный кабинет.

5. Загрузить документы:

  • страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
  • документ, удостоверяющий личность и гражданство (как правило, паспорт);
  • документ об образовании (аттестат с приложением или диплом с приложением);
  • документы, подтверждающие индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при приеме (по желанию).

Еще несколько нюансов. Поступление на программы бакалавриата и специалитета осуществляется по результатам ЕГЭ. Но есть исключения: вступительные испытания на базе ТГУ могут сдать лица из числа инвалидов, иностранных граждан и выпускников колледжей.

Дополнительные вступительные испытания сдают абитуриенты, поступающие на направления подготовки: "Журналистика", "Дизайн", "Педагогическое образование" (профиль "Изобразительное искусство"), "Живопись", "Физическая культура", "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)".

Одновременно в ТГУ можно подать документы для поступления на пять специальностей и (или) направлений подготовки по программам бакалавриата и специалитета.

Баллы ЕГЭ будут суммироваться с баллами за индивидуальные достижения поступающих (до 10 баллов).

Уже второй год Тольяттинский госуниверситет принимает документы на поступление в электронном виде через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте Госуслуг. В этом вопросе опорный вуз был одним из первых в России. Подача документов на поступление через суперсервис значительно сокращает временные и транспортные затраты абитуриентов, а также позволяет отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию.

Телефон приемной комиссии ТГУ 50-11-00.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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