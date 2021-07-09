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Регата памяти Владимира Высоцкого пройдет 24 и 25 июля

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 июля в водной акватории базы "Буревестник" острова Голодный у Самары и 24 — 25 июля в водной акватории яхт-клуба "Дружба" (Тольятти, Комсомольское шоссе, д. 38) состоится Фестиваль — регата памяти В. С. Высоцкого.

Предварительные заявки на участие в фестивале направляются в "Центр-музей В.Высоцкого" на электронную почту: yachtor@mail.ru до 24 июля.

24 июля в Тольятти состоятся гонки крейсерских яхт, а 25 июля юноши и девушки посоревнуются в гонках классов "Луч — радиал", "Лазер-стандарт", "Лазер-радиал", "Лазер 4,7".

25 июля в Самара на старт выйдут крейсерские яхты.

Победители фестиваля будут награждены медалями и памятными призами. Участники соревнований, занявшие в гонках вторые и третьи места, получат памятные призы.

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