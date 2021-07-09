Регата памяти Владимира Высоцкого пройдет 24 и 25 июля

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В воскресенье, 25 июля в водной акватории базы "Буревестник" острова Голодный у Самары и 24 — 25 июля в водной акватории яхт-клуба "Дружба" (Тольятти, Комсомольское шоссе, д. 38) состоится Фестиваль — регата памяти В. С. Высоцкого.