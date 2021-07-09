Регата памяти Владимира Высоцкого пройдет 24 и 25 июля

В воскресенье, 25 июля в водной акватории базы "Буревестник" острова Голодный у Самары и 24 — 25 июля в водной акватории яхт-клуба "Дружба" (Тольятти, Комсомольское шоссе, д. 38) состоится Фестиваль — регата памяти В. С. Высоцкого.
Предварительные заявки на участие в фестивале направляются в "Центр-музей В.Высоцкого" на электронную почту: yachtor@mail.ru до 24 июля.
24 июля в Тольятти состоятся гонки крейсерских яхт, а 25 июля юноши и девушки посоревнуются в гонках классов "Луч — радиал", "Лазер-стандарт", "Лазер-радиал", "Лазер 4,7".
25 июля в Самара на старт выйдут крейсерские яхты.
Победители фестиваля будут награждены медалями и памятными призами. Участники соревнований, занявшие в гонках вторые и третьи места, получат памятные призы.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...