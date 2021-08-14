Сызранские полицейские раскрыли кражу автомобиля

Полицейские Сызрани задержали вора, занимающегося угонами и последующей продажей автомобилей на запчасти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в середине июля в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" обратился местный житель и сообщил, что ночью неизвестный злоумышленник похитил его автомобиль "Lada Granta", который стоял во дворе дома.

По указанному им адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что кража была совершена путем повреждения замка двери и замка зажигания автомобиля. Транспортное средство не было оборудовано сигнализацией.

Экспертами с места происшествия были изъяты отпечатки следов протектора шин и обуви. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных по городу.

В результате удалось установить похожий автомобиль, двигавшийся в сторону Балаково Саратовской области, но с государственными номерами, принадлежащими другому транспортному средству. Полицейские выяснили, что в день кражи данные номера были похищены с другого автомобиля.

При поддержке коллег из УУР ГУ МВД России по Самарской области сызранские полицейские установили место проживания возможного злоумышленника. В его гараже и был обнаружен похищенный автомобиль "Lada Granta", но в разобранном виде.



По признанию 27-летнего жителя Балаково, аналогичные кражи автомобилей он совершал как в родном городе, так и в соседних областях. Автомобили разбирал на запчасти и продавал на рынке, а деньги тратил на собственные нужды. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.



Вину в содеянном признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. В отношении мужчины следственным отделом МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело по признакам совершения нескольких преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ "Кража" и по ст. 325.1 УК РФ "Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком".

Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и проверяют подозреваемого на причастность к совершению подобных преступлений.