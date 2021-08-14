Сызранские полицейские раскрыли кражу автомобиля

Полицейские Сызрани задержали вора, занимающегося угонами и последующей продажей автомобилей на запчасти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полиции, в середине июля в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" обратился местный житель и сообщил, что ночью неизвестный злоумышленник похитил его автомобиль "Lada Granta", который стоял во дворе дома.
По указанному им адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что кража была совершена путем повреждения замка двери и замка зажигания автомобиля. Транспортное средство не было оборудовано сигнализацией.
Экспертами с места происшествия были изъяты отпечатки следов протектора шин и обуви. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных по городу.
В результате удалось установить похожий автомобиль, двигавшийся в сторону Балаково Саратовской области, но с государственными номерами, принадлежащими другому транспортному средству. Полицейские выяснили, что в день кражи данные номера были похищены с другого автомобиля.
При поддержке коллег из УУР ГУ МВД России по Самарской области сызранские полицейские установили место проживания возможного злоумышленника. В его гараже и был обнаружен похищенный автомобиль "Lada Granta", но в разобранном виде.
По признанию 27-летнего жителя Балаково, аналогичные кражи автомобилей он совершал как в родном городе, так и в соседних областях. Автомобили разбирал на запчасти и продавал на рынке, а деньги тратил на собственные нужды. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Вину в содеянном признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. В отношении мужчины следственным отделом МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело по признакам совершения нескольких преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ "Кража" и по ст. 325.1 УК РФ "Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком".
Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и проверяют подозреваемого на причастность к совершению подобных преступлений.
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Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.