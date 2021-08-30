Самарец Максим Чужков стал чемпионом мира по пляжному футболу

Уроженец Самары 34-летний голкипер Максим Чужков стал чемпионом мира по пляжному футболу в составе сборной России. В финальном матче россияне обыграли японцев - 5:2.

Чужков вышел на финальный матч в качестве основного вратаря, но был заменен на 12-й минуте.

Максим Чужков начинал карьеру в пляжных "Крыльях Советов" в 2011 году. Сейчас выступает за "Кристалл" из Санкт-Петербурга.