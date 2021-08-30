Артем Лагута победил на этапе чемпионата мира по спидвею в Тольятти

В субботу, 28 августа, впервые в истории отечественного мотоспорта в Тольятти состоялся этап мировой серии гран-при личного чемпионата мира по спидвею. На это событие приехало столько людей, что в гостиницах города не осталось свободных мест.
В заездах участвовали гонщики из Австралии, Великобритании, Дании, Польши, Словакии, Словении, Швеции и России. За Россию выступали Артем Лагута и Эмиль Сайфутдинов, а также по wildcard на этапе выступил Вадим Тарасенко.
Действующий чемпион мира — поляк Бартош Змарзлик настойчиво пытался одержать еще одну победу, однако он не устоял под натиском атак Артема Лагуты. Лагута финишировал первым, Змарзлик — вторым, а замкнул тройку Андрес Томсон, на четвертом месте оказался - Эмиль Сайфутдинов.
По итогам всех восьми этапов Артем Лагута в зачете мирового первенства, отстает от Бартоша Змарзлика всего на одно очко, но по словам Лагуты, он намерен приложить все усилия, чтобы стать лучшим.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...