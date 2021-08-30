Артем Лагута победил на этапе чемпионата мира по спидвею в Тольятти

В субботу, 28 августа, впервые в истории отечественного мотоспорта в Тольятти состоялся этап мировой серии гран-при личного чемпионата мира по спидвею. На это событие приехало столько людей, что в гостиницах города не осталось свободных мест.

В заездах участвовали гонщики из Австралии, Великобритании, Дании, Польши, Словакии, Словении, Швеции и России. За Россию выступали Артем Лагута и Эмиль Сайфутдинов, а также по wildcard на этапе выступил Вадим Тарасенко.

Действующий чемпион мира — поляк Бартош Змарзлик настойчиво пытался одержать еще одну победу, однако он не устоял под натиском атак Артема Лагуты. Лагута финишировал первым, Змарзлик — вторым, а замкнул тройку Андрес Томсон, на четвертом месте оказался - Эмиль Сайфутдинов.

По итогам всех восьми этапов Артем Лагута в зачете мирового первенства, отстает от Бартоша Змарзлика всего на одно очко, но по словам Лагуты, он намерен приложить все усилия, чтобы стать лучшим.