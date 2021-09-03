"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

Группа сенаторов и депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Отметим, что в настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет.

Дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице, пока ребенок находится на лечении, отметил один из авторов документа, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо", — отметил Андрей Турчак.

Он пояснил, что в законопроекте предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

"Это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать еще какие-то особые медицинские показатели. Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нем и не платить за это", — считает Андрей Турчак.

По его словам, в России в настоящее время насчитывается около 700 тысяч несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. С учетом их родителей и близких, проблемы детей-инвалидов затрагивают миллионы людей.

Действующим законодательством предусмотрено бесплатное пребывание одного из родителей (или законного представителя) в стационаре только с детьми-инвалидами, возраст которых не превышает 4 лет. В этих случаях законный представитель получает в медицинском учреждении бесплатное спальное место и питание. Если ребенок старше — то его родным и близким разрешается совместная бесплатная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний. Исчерпывающего перечня особых медицинских показаний нет, поэтому решение о предоставлении взрослым бесплатного места в госпитале фактически зависит от работников медицинских учреждений. Принимаются подобные решения достаточно редко.

Как отметила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, ей часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребенком в больнице. При этом по закону совместная госпитализация детей старше четырёх лет с родителями производится по медицинским показаниям, напомнила она.

"В условиях, когда четкие критерии таких показаний отсутствуют, больницы сами принимают решения, и в большинстве случаев отказывают — потому что родителям нужно предоставить место для сна, их нужно обеспечивать питанием. Однако семьи, воспитывающие детей-инвалидов, не всегда могут позволить себе платить за пребывание в стационаре, и в результате дети вынуждены находиться в палатах одни", — указала она.

По ее словам, принятие законопроекта позволит защитить права детей с инвалидностью. Детский омбудсмен призвала сделать это в самые короткие сроки.

Реализация такой инициативы поможет адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом уверена председатель "социального" комитета Самарской губернской думы Марина Сидухина.

Депутат подчеркнула, что дети с ограниченными возможностями здоровья всегда находятся под пристальным вниманием государства. Самарские парламентарии и общественники предложили включить в народную программу партии инициативу об адаптации не менее 10% новостроек для инвалидов, расширить возможности для трудоустройства и профподготовки инвалидов, повысить пособие для ухаживающих за людьми с ОВЗ до прожиточного минимума и другие.