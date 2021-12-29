Евгений Касперский: "Потерю приватности можно считать налогом на прекрасную цифровую жизнь"

Один из основателей и глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал в интервью порталу "Волга Ньюс" о том, какие киберпреступления стали самыми популярными в этом году, что поможет защититься от хакеров и почему работать, жить и учить детей лучше в России.

- Как изменилась работа компании "Лаборатория Касперского" в условиях пандемии?

- Работа компании не изменилась совсем. Мы как ловили кибернегодяев, так и продолжаем ловить. А вот работа в компании изменилась довольно сильно. Как и все, мы сначала ушли на внезапную удаленку, но довольно быстро подстроились под новые реалии. В итоге этот переход прошел без потери работоспособности, хоть и был непростым испытанием для многих наших сотрудников.

Спустя почти два года после начала пандемии, мы частично перешли на гибридный формат работы. При нынешних ковидных цифрах пускать людей обратно в офисы на 100% мы не спешим. И, конечно, призываем всех сотрудников прививаться, потому что очень хотим вернуться к обычной жизни — офлайновым мероприятиям, командировкам и теплым, ламповым совещаниям в офисе.

- Насколько увеличилось за последний год количество кибератак?

- К сожалению, мы видим ежегодный прирост кибератак на частных пользователей. В этом году мы обнаруживали в среднем 380 тысяч новых вредоносных файлов в день, что на 5,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Мы видим рост атак и на промышленные системы. В первом полугодии этого года на 33,8% компьютеров АСУ с нашей защитой были заблокированы вредоносные объекты.

Промышленные предприятия — вообще привлекательная мишень для злоумышленников, атаки на них сулят прямую финансовую выгоду и позволяют рассчитывать на доступ к ценной информации. В 2021 году мы заметили интерес к промышленным предприятиям со стороны крупных киберпреступных группировок.

Буквально на днях мы объявили о выявлении масштабной серии шпионских атак, затрагивающих промышленные организации по всему миру. Вредоносное ПО PseudoManuscrypt с 20 января по 10 ноября 2021 года атаковало более 35 тысяч компьютеров в 195 странах, включая Россию.

Дмитрий Даренский, Positive Technologies: "2020-й подсветил проблемы кибербезопасности" Руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies Дмитрий Даренский рассказал Волга Ньюс на PHDays, какие атаки для промышленного сектора наиболее тяжелы, почему именно в этом году тема информационной безопасности выходит на первый план, существует ли универсальная система защиты для крупных предприятий и почему Россия задает тренды в сфере промышленной кибербезопасности.

- Кого труднее защитить от кибератак - частных пользователей или компании?

- Я бы сказал, что если частные пользователи и компании ответственно подходят к своей информационной безопасности, то защищать их одинаково просто. Другое дело, что компании чаще становятся мишенью для более серьезной киберпреступности, могут стать жертвами целевых атак, фишинга, опять же потому, что нападения на них сулят бОльшую выгоду преступникам.

Среднестатистический частный пользователь же чаще становится жертвой массовой киберпреступности, этакой ковровой бомбардировки. Для защиты от подобной кибернечисти достаточно иметь нормальный антивирус.

- Какие в этом году были самые популярные схемы мошенничества в сети?

- В этом году набрали обороты операторы программ-шифровальщиков, так называемого ransomware. Можно сказать, что вовсю идёт новая эра программ-вымогателей. Усовершенствовав свой арсенал, они сфокусировались на атаках на крупные IT- и финкомпании, госучреждения и промышленный сектор.

Появилась целая подпольная экосистема, которая поддерживает банды, распространяющие такое ПО. Киберпреступники не только шифруют данные, они крадут их у крупных компаний и угрожают выложить информацию в публичный доступ в случае неуплаты выкупа.

За три первых квартала 21-го года мы обнаружили 32 новых семейства шифровальщиков и почти 11 тысяч новых модификаций зловредов этого типа. Мы ожидаем, что в следующем году такие атаки продолжатся.

- Цифровая гигиена: достаточно ли внимания уделяется этой теме в России?

- Общая онлайн-активность всё ещё находится на пике, так как очень многие люди продолжают работать удалённо и используют всё больше цифровых устройств. Очень важно, чтобы пользователи повышали свою цифровую грамотность и вовремя обновляли защитные решения.

Сейчас уровень осведомленности о киберугрозах значительно выше, чем, к примеру, 10 или даже 5 лет назад. Но этот ликбез — это постоянная работа, которую необходимо вести со школьной скамьи. Приучать к цифровой гигиене нужно с самого раннего возраста. И про более старшее поколение тоже нельзя забывать. Они часто становятся жертвами социальной инженерии и банальных мошенников просто по незнанию и доверчивости.

- Почему так много людей попадаются на телефонное мошенничество, несмотря на повсеместное информационное оповещение? Кто должен работать над этой проблемой?

- Мне кажется, что эта проблема стара как мир. К сожалению, мошенники были, есть и будут. Они всегда ищут слабое звено, которое можно легко "развести". Сейчас у них, пожалуй, просто больше инструментов для своих грязных делишек.

Артем Никоноров: Искусственный интеллект можно наделить художественным вкусом Директор Института искусственного интеллекта Самарского университета, профессор Артем Никоноров рассказал Волга Ньюс о технических системах, которые способны выполнять ряд функций, присущих человеку. Сейчас они носят в основном рутинный характер, но в обозримом будущем ученые научат компьютерные программы решать и творческие задачи - такие, например, как оценка произведений искусства. Артем Никоноров объяснил, зачем это нужно и какие этические проблемы при этом возникают.

У нас для борьбы с телефонными мошенниками есть приложение Kaspersky Who Calls. Отсекает еще и всякий мобильный аудиоспам.

Как еще бороться? Нужно, конечно, быть начеку, соблюдать элементарные правила сохранности своих личных данных, финансовых данных. И как я уже сказал, учить этому детей и стариков.

- Как защитить личные данные сегодня, когда везде требуют регистрацию, QR-коды и так далее?

- К сожалению, никто не застрахован от утечек данных. Поэтому защитить их на 100% почти невозможно. Но это вопрос той самой цифровой гигиены. Не стоит регистрироваться на сомнительных сайтах, оставлять свои личные данные без крайней необходимости. Уж точно не стоит использовать везде один легкий пароль. Вообще пароли нужно менять как можно чаще, использовать двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

Это все очень простые, базовые правила. Я не открываю вам здесь Америку. Но если бы все делали это более ответственно, то все были бы в большой безопасности.

- "Эпоха свободного Интернета осталась позади" — считаете ли вы такое утверждение оправданным? И как относитесь к тому, что государство пытается все больше контролировать пользователей в сети?

- Интернет уже давно перестал быть личной песочницей каждого отдельно взятого пользователя, цифровое пространство стало вопросом национальной безопасности, критически важным вопросом и болезненно уязвимым. А за национальную безопасность отвечает государство.

Раньше вмешательство государства в цифровые технологии было не нужно, а сейчас оно неизбежно. Тренд на протекционизм и балканизацию интернета затронул весь цивилизованный мир. Например, законы о хранении данных на своей территории — это уже давно общемировая тенденция.

Думаю, что подобное закручивание гаек неизбежно. Чем больше вокруг технологий, тем меньше приватности. То, что мы теряем приватность, можно считать налогообложением на прекрасную цифровую жизнь.

- Как вы оцениваете темпы цифровизации российского бизнеса?

В борьбе с пандемией самарские медики используют искусственный интеллект Современная медицина - одна из самых благодатных сфер практического применения искусственного интеллекта (ИИ). Под ним обычно понимают совокупность алгоритмов и реализующих их компьютерных программ, которые способны, во-первых, воспроизводить некоторые (преимущественно рутинные) функции того или иного специалиста, а во-вторых, совершенствоваться (обучаться), используя информацию, получаемую в процессе выполнения этих функций. Таким образом, ИИ не заменяет врача, а расширяет его возможности за счет автоматического анализа больших объемов медицинских данных. Применение ИИ для диагностики и реабилитации - главное направление исследований Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

- Мне сложно оценить темпы цифровизации российского бизнеса. Нет такой статистики на руках. Но, по-моему, очевидно, что не переходить на цифру могут себе позволить единицы — только какие-то очень маленькие и узкоспециализированные компании. Для остальных это вопрос конкуренции, вопрос внедрения новых технологий для удобства своих клиентов, заказчиков. Вопрос выживания на рынке!

- Российские хакеры — практически бренд. Как долго они сумеют удерживать лидерство?

- Лидерство российских хакеров — это обратная сторона того, что в России до сих пор сохранилась система образования, которая готовит отличных разработчиков. Русские программисты — лучшие в мире.

У меня однажды в Швейцарии спросили: "Вы не думаете перенести разработку из России в Европу?" Я ответил: "Если бы я руководил швейцарской компанией, я подумал бы о том, чтобы разработку перевести в Россию".

Пока мы будем готовить лучших в мире программистов, лучшие в мире хакеры тоже будут у нас.

- Что, на ваш взгляд, поможет сохранить лучших айтишников в России и избежать так называемой утечки мозгов?

- Мне кажется, что вопрос "утечки мозгов" уже не так актуален, как 10-20 лет назад. Пандемия показала, что настоящие профессионалы могут работать из офиса, из дома, из дачного гамака, да хоть из другой страны. Нет уже такой сложности выезда в другие страны. Многие компании переходят на удаленку или остаются на ней, и люди могут работать откуда угодно. Я вообще верю, что в далеком будущем границы отменят, как атавизм.

Понимаю, что причин для эмиграции может быть много. Я никогда не рассматривал такой вариант для себя, поэтому мне трудно о них судить. Наш бизнес стал международным и продолжает развиваться, изначально базируясь в России. Жить и учить детей, на мой взгляд, тоже лучше всего здесь.