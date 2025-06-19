Т1 займется цифровой трансформацией городской инфраструктуры Севастополя

ИТ-холдинг Т1 и Правительство Севастополя договорились о совместной работе по цифровизации города, развитию кадрового потенциала в ИТ-сфере и продвижению инноваций в регионе. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского экономического форума.

Соглашение рассчитано на долгосрочное сотрудничество, в фокусе — создание благоприятной среды для внедрения новых ИТ-решений в городскую инфраструктуру. Партнерство позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, сформирует кадровую основу и заложит основы для дальнейшего развития ИТ-сферы.

В планах T1 уже в июле 2025 года открыть отдельное представительство в Севастополе с численностью несколько сотен сотрудников, в том числе ИТ-специалистов, что будет способствовать поступлению дополнительных доходов в бюджет Севастополя.

"Севастополь — стратегически важный регион с большим потенциалом для развития технологий. Мы рады вступить в партнерство, которое поможет повысить уровень цифровизации города, а также усилить безопасность и надежность его ИТ-инфраструктуры. При этом для нас важно не только внедрить новые решения, но и способствовать формированию цифровой экосистемы для дальнейшего развития всей городской среды", — сказал генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Кроме того, в рамках реализации Соглашения предусмотрено взаимодействие по подготовке кадров в ИТ-сфере, участие представителей ИТ-холдинга Т1 в образовательной деятельности, актуализации образовательных программ, взаимодействие с учебными учреждениями и университетами.

"Это правильный инвестиционный проект, в основе которого люди, образование и технологии. Рассчитываем, что партнерство с Т1 откроет новые возможности для цифрового развития Севастополя и создаст условия для подготовки квалифицированных специалистов и развития локального ИТ-сообщества, которое будет создавать инновации здесь, дома", — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.