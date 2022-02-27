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Российский этап чемпионата мира по спидвею в Тольятти отменен

ТОЛЬЯТТИ. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из-за сложившейся международной ситуации принято решение отменить этап чемпионата мира по спидвею в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба международной мотоциклетной федерации (FIM).

Напомним, гран-при по спидвею было запланировано в Тольятти на 9 июля.

"В связи с чрезвычайно тревожными событиями международная федерация мотоциклистов (FIM), всемирный руководящий орган мотоспорта, совместно с Discovery Sports Events, промоутером серии гран-при FIM Speedway подтверждают, что в нынешних обстоятельствах не представляется возможным провести FIM Speedway GP МФР Тольятти", — говорится на сайте организаторов.

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