Российский этап чемпионата мира по спидвею в Тольятти отменен

Из-за сложившейся международной ситуации принято решение отменить этап чемпионата мира по спидвею в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба международной мотоциклетной федерации (FIM).
Напомним, гран-при по спидвею было запланировано в Тольятти на 9 июля.
"В связи с чрезвычайно тревожными событиями международная федерация мотоциклистов (FIM), всемирный руководящий орган мотоспорта, совместно с Discovery Sports Events, промоутером серии гран-при FIM Speedway подтверждают, что в нынешних обстоятельствах не представляется возможным провести FIM Speedway GP МФР Тольятти", — говорится на сайте организаторов.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...