Positive Technologies увеличила объем продаж до 8 млрд рублей

Positive Technologies (эмитент ПАО "Группа Позитив") демонстрирует уверенный рост объема продаж и всех ключевых показателей. Согласно предварительной управленческой отчетности, объем продаж компании за 2021 год составил 7,9 млрд руб., что на 28% превышает показатели 2020 года.

Успешно реализована трехлетняя стратегия, которая была ориентирована на увеличение продаж с 2019 по 2021 годы в объеме 4–6–8 млрд руб. Рост клиентской базы в ключевом для компании сегменте крупных корпоративных клиентов составил 46%, а среднее число продуктов на одного клиента в данном сегменте выросло до трех. Валовая прибыль, по предварительным данным, выросла на 32%. Количество акционеров компании к концу января 2022 года увеличилось в 15 раз.

"Сегодня кибербезопасность ожидаемо стала одной из ключевых повесток в стране. Рост запросов на все наши продукты и сервисы обнаружения и отражения хакерских атак в последние 2–2,5 недели значительно превысил все наши ожидания. Мы видим, что потребность в результативной безопасности сейчас велика как никогда — компании нацелены на получение гарантий невозможности атак с недопустимыми последствиями. Это в совокупности с массовым уходом зарубежных вендоров формирует огромный потенциал для роста отечественного рынка кибербезопасности в целом и Positive Technologies в частности", — считает Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies.

В компании отмечают, что за последние 2–2,5 недели общее число обращений за сервисами защиты равно как минимум трети всех запросов прошлого года. По продуктам наибольшее число запросов приходится на оперативную поставку межсетевого экрана уровня приложений PT Application Firewall. Второй по частоте запросов сейчас PT Network Attack Discovery — система анализа трафика. Третий по популярности — MaxPatrol SIEM, выявляющий киберинциденты в режиме реального времени. Растут и запросы на песочницу, предназначенную для риск-ориентированной защиты PT Sandbox.

"При этом мы сейчас полностью независимы от импортных компонентов: еще в прошлом году мы перестроили все свои логистические цепочки и бизнес-процессы соответствующим образом, а 98% наших клиентов — российские компании, и у нас нет риска потери клиентов или выручки", — уточнил Денис Баранов.

Последние семь лет компания ежегодно выводила на рынок один-два продукта. По итогам 2021 года все ключевые технологические разработки компании продемонстрировали рост своей доли в итоговом бизнесовом показателе. Так, продажи MaxPatrol SIEM выросли на 46%, и по итогам года продукт вышел в лидеры. Столь же существенный рост показали PT Application Inspector (анализатор защищенности приложений) и PT Sandbox— 46% и 41% соответственно. Наиболее впечатляющей динамикой отличается система PT Network Attack Discovery, доля которой в общем обороте компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 74%. По оценкам компании, по итогам 2022 года PT Network Attack Discovery потенциально войдет в тройку продуктов-лидеров по объему продаж.

"У нас амбициозные планы на 2022 год. Мы ожидаем, что ощутимое место на рынке займут и наши новые продукты. В частности, речь о MaxPatrol VM (системе управления уязвимостями нового поколения) и PT XDR (решении, предназначенном для обнаружения киберугроз и реагирования на них), — рассказывает Максим Филиппов, директор по продажам и развитию бизнеса в России. — Обе новинки расширяют наш рынок до 60–80 млрд рублей и имеют существенный потенциал роста".

Клиентский портфель компании в 2021 году получил большую диверсификацию, лидерами с точки зрения востребованности продуктов и услуг компании стали топливно-энергетический комплекс (30%), государственные компании (26%), кредитно-финансовые и промышленные организации (13% и 12% соответственно).

По итогам 2021 года рост валовой прибыли компании опередил рост выручки по управленческой отчетности на 4% (32% против 28%) благодаря изменению структуры продаж. Так, в 2021 году компания перевела непрофильную для себя деятельность по перепродаже оборудования в рамках ПАК (программно-аппаратных комплексов) на дистрибьюторов. В итоге резко возросла рентабельность валовой прибыли, а потребность в заемных средствах на оборотный капитал снизилась.

В декабре 2021 года компания вышла на Московскую биржу. Выход был знаковым для IT-индустрии, поскольку "Группа Позитив" стала первой публичной компанией из сегмента ИБ в России, а размещение проведено в режиме прямого листинга. С начала торгов за неполные два месяца общее число акционеров компании выросло с 1391 до 22 500. В составе акционеров преимущественно розничные инвесторы. Объем торгов акциями компании с даты выхода на биржу составил более 1,5 млрд рублей.