Александр Хинштейн раскритиковал отмену легкоатлетического забега в Тольятти в День Победы

В Тольятти отменена традиционная легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы, которая проходила 61 год именно 9 мая. Забег всегда начинался от вечного огня на центральной площади города (пл. Свободы) и был одним из бессменных символов праздника.

"Однако в этом году чиновники перенесли эстафету на 6 мая и "заперли" на территории стадиона "Торпедо" в Автозаводском районе. Из знакового, любимого горожанами общегородского праздника — эстафета превращается в "проходной" междусобойчик на закрытой территории, никак не связанный с Днем Победы. Связался с главой Тольятти Николаем Ренцем. Он сослался на требования безопасности: дескать, в текущих условиях — велик риск провокаций. При этом и Бессмертный полк, и парад — 9 мая пройдут в Тольятти масштабно и открыто", — пишет депутат Государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

"Что мешает связать все эти мероприятия воедино, обеспечив общую безопасность, не понимаю. Как не понимаю логику действий тольяттинских чиновников, в принципе. Рассчитываю на вмешательство областных властей", — резюмировал Хинштейн.