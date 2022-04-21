Александр Хинштейн раскритиковал отмену легкоатлетического забега в Тольятти в День Победы

В Тольятти отменена традиционная легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы, которая проходила 61 год именно 9 мая. Забег всегда начинался от вечного огня на центральной площади города (пл. Свободы) и был одним из бессменных символов праздника.
"Однако в этом году чиновники перенесли эстафету на 6 мая и "заперли" на территории стадиона "Торпедо" в Автозаводском районе. Из знакового, любимого горожанами общегородского праздника — эстафета превращается в "проходной" междусобойчик на закрытой территории, никак не связанный с Днем Победы. Связался с главой Тольятти Николаем Ренцем. Он сослался на требования безопасности: дескать, в текущих условиях — велик риск провокаций. При этом и Бессмертный полк, и парад — 9 мая пройдут в Тольятти масштабно и открыто", — пишет депутат Государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.
"Что мешает связать все эти мероприятия воедино, обеспечив общую безопасность, не понимаю. Как не понимаю логику действий тольяттинских чиновников, в принципе. Рассчитываю на вмешательство областных властей", — резюмировал Хинштейн.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.