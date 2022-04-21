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Александр Хинштейн раскритиковал отмену легкоатлетического забега в Тольятти в День Победы 22 мая в Самаре пройдет VI Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" В Самаре в шестой раз пройдет "Космический забег" Из-за лыжной гонки будет ограничено движение в Самаре Юбилейная всероссийская массовая гонка "Лыжня России" пройдет в Самаре 26 февраля

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Александр Хинштейн раскритиковал отмену легкоатлетического забега в Тольятти в День Победы

ТОЛЬЯТТИ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти отменена традиционная легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы, которая проходила 61 год именно 9 мая. Забег всегда начинался от вечного огня на центральной площади города (пл. Свободы) и был одним из бессменных символов праздника.

"Однако в этом году чиновники перенесли эстафету на 6 мая и "заперли" на территории стадиона "Торпедо" в Автозаводском районе. Из знакового, любимого горожанами общегородского праздника — эстафета превращается в "проходной" междусобойчик на закрытой территории, никак не связанный с Днем Победы. Связался с главой Тольятти Николаем Ренцем. Он сослался на требования безопасности: дескать, в текущих условиях — велик риск провокаций. При этом и Бессмертный полк, и парад — 9 мая пройдут в Тольятти масштабно и открыто", — пишет депутат Государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

"Что мешает связать все эти мероприятия воедино, обеспечив общую безопасность, не понимаю. Как не понимаю логику действий тольяттинских чиновников, в принципе. Рассчитываю на вмешательство областных властей", — резюмировал Хинштейн.

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