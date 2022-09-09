Жалобы на приговор по делу о ночной стрельбе в центре Самары рассмотрит кассационный суд

В Шестом кассационном суде на 5 октября назначено рассмотрение жалобы одного из адвокатов по уголовному делу о ночной стрельбе в центре Самары. Об этом сообщают в суде.

Напомним, инцидент с ночной стрельбой произошел ночью 11 сентября 2021 г. на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Несколько молодых людей запускали фейерверки, один из них выстрелил в воздух очередью из автомата Калашникова. Кто-то из компании снимал происходящее на телефон. Местные жители тоже сняли происходящее и выложили ролик в Интернет с обращением к правоохранителям.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). 14 сентября задержали 20-летнего парня. По словам молодого человека, они с друзьями решили провести время в баре в Самарском районе. Перед этим молодые люди ради забавы зажгли фейерверки. Когда пиротехника закончилась, парень достал из багажника охолощенный автомат и пострелял в воздух.

Вскоре полицейские задержали и остальных участников случившегося - двух самарских студентов 21 и 22 лет.

Молодые люди попросили прощения у горожан, которым доставили беспокойство. У парней изъяли в общей сложности три единицы оружия, из которого стреляли ночью 11 сентября. Экспертиза показала, что оба пистолета и автомат стреляли холостыми патронами.

25 апреля суд признал парней виновными в хулиганстве. Семену Мещерякову назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком один год, Рагубу Гейдарову и Орхану Ибрагимхалилову - по восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком восемь месяцев каждому.

11 июля апелляционная инстанция изменила приговор, исключив из его резолютивной части указание на применение положений ст. 72 УК РФ в отношении каждого из осужденных и применение положений ст. 109 и ст. 105.1 УПК РФ в отношении Ибрагимхалилова. Еще апелляционная инстанция дополнила резолютивную часть приговора указанием о том, что в случае отмены условного осуждения в срок отбытого наказания подлежит зачету период, в течение которого к осужденным применялись меры пресечения. Назначенные сроки наказания оставили прежними.

4 августа кассационную жалобу на вступивший в силу приговор подал один из адвокатов. Ее приняли к рассмотрению и направили в Шестой кассационный суд, где назначили заседание на 5 октября.