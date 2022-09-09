Жалобы на приговор по делу о ночной стрельбе в центре Самары рассмотрит кассационный суд

В Шестом кассационном суде на 5 октября назначено рассмотрение жалобы одного из адвокатов по уголовному делу о ночной стрельбе в центре Самары. Об этом сообщают в суде.
Напомним, инцидент с ночной стрельбой произошел ночью 11 сентября 2021 г. на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Несколько молодых людей запускали фейерверки, один из них выстрелил в воздух очередью из автомата Калашникова. Кто-то из компании снимал происходящее на телефон. Местные жители тоже сняли происходящее и выложили ролик в Интернет с обращением к правоохранителям.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). 14 сентября задержали 20-летнего парня. По словам молодого человека, они с друзьями решили провести время в баре в Самарском районе. Перед этим молодые люди ради забавы зажгли фейерверки. Когда пиротехника закончилась, парень достал из багажника охолощенный автомат и пострелял в воздух.
Вскоре полицейские задержали и остальных участников случившегося - двух самарских студентов 21 и 22 лет.
Молодые люди попросили прощения у горожан, которым доставили беспокойство. У парней изъяли в общей сложности три единицы оружия, из которого стреляли ночью 11 сентября. Экспертиза показала, что оба пистолета и автомат стреляли холостыми патронами.
25 апреля суд признал парней виновными в хулиганстве. Семену Мещерякову назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком один год, Рагубу Гейдарову и Орхану Ибрагимхалилову - по восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком восемь месяцев каждому.
11 июля апелляционная инстанция изменила приговор, исключив из его резолютивной части указание на применение положений ст. 72 УК РФ в отношении каждого из осужденных и применение положений ст. 109 и ст. 105.1 УПК РФ в отношении Ибрагимхалилова. Еще апелляционная инстанция дополнила резолютивную часть приговора указанием о том, что в случае отмены условного осуждения в срок отбытого наказания подлежит зачету период, в течение которого к осужденным применялись меры пресечения. Назначенные сроки наказания оставили прежними.
4 августа кассационную жалобу на вступивший в силу приговор подал один из адвокатов. Ее приняли к рассмотрению и направили в Шестой кассационный суд, где назначили заседание на 5 октября.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.