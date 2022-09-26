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Сотрудники заводов Роснефти собрали на Проране 3 тонны мусора

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятия самарской производственной группы НК "Роснефть" организовали масштабную уборку от бытового мусора волжского острова Проран.

Фото: предоставлено ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок"

Проран — уникальный объект, претендующий на статус природно-рекреационного парка. На острове сформирована особая экосистема, в которой есть представители растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу.

Работники Куйбышевского и Новокуйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского завода масел и присадок, Новокуйбышевской нефтехимической компании собрали 3 тонны бытового мусора, очистив более 10 тыс. кв. м территории острова. Мусор был отсортирован и отправлен на переработку. Волонтёры помимо этого высадили на острове несколько десятков саженцев сибирской сосны.

"В ходе акции мы собрали только небольшую часть мусора. Люди отдыхают, но не убирают за собой, это очень печально, — говорит инженер отдела комплектации оборудованием и материалами ООО "НЗМП" Яна Бабкина. — Важно, что сегодня мы навели порядок и помогли восполнить лесной фонд — посадили молодые сосенки. В целом, на заводе на постоянной основе проводятся субботники по уборке территории и прибрежных зон, акции по сбору макулатуры, отработанных батареек, пластиковых бутылок и крышек".

Ответственное отношение к окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности компании "Роснефть". Подтверждая приверженность достижению целей устойчивого развития, компания реализует комплексную программу сохранения природных ресурсов.

Так, предприятия компании на территории Самарской области ежегодно принимают участие в различных экологических инициативах: "Вода России", "День Волги", "Родники Самарской области", "Мы чистим мир" и др. В ходе этих мероприятий в 2022 году работники предприятий самарской производственной площадки Компании очистили прибрежную территорию Волги, малых рек, озер и родников региона площадью более 140 тыс. кв. м, собрали и вывезли порядка 250 кубометров бытового и природного мусора.

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