Дмитрий Быков: "С кампусом в Самаре связаны надежды студентов и преподавателей на развитие университетской среды"

Регион получит софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта межвузовского кампуса на 5 тысяч мест. О преимуществах, которые получат вузы региона с появлением кампуса, рассказал ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.

"С международным межвузовским кампусом в Самаре связаны надежды студентов и преподавателей на развитие университетской среды. Самара – один из красивейших городов Поволжья. Сюда приезжают учиться студенты из разных регионов. Обмен эмоциями, обмен знаниями, личностный рост – вот то, что может дать им межвузовский кампус. Мы ожидаем, что там появятся современные исследовательские лаборатории, будут созданы новые общественные движения, студенческие клубы. Это необходимо всем нашим университетам, и Самарскому политеху в том числе", - считает .

Межвузовский кампус в Самаре станет точкой притяжения для студентов разных вузов страны, площадкой для подготовки молодых специалистов. Построить его предполагается возле стадиона "Солидарность Самара Арена". Проект также станет частью концепции развития прилегающей к стадиону территории и укрепления Самарско-тольяттинской агломерации.

Напомним, проект межвузовского кампуса Самарской области одержал победу в федеральном конкурсе. Об этом стало известно 8 декабря на заседании правительства РФ.