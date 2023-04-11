За первый квартал 2023 года жители Самарской области подали более 42 тысяч заявлений через Госуслуги

Жителями Самарской области в первом квартале 2023 года через единый портал государственных и муниципальных услуг было подано более 42 610 заявлений на оказание услуг в электронном виде.

Самым популярным сервисом оказалась запись ребенка в детский сад. За этой услугой в январе–марте в Самарской области обращались 7 686 раз.

Также в числе наиболее популярных услуг на ЕПГУ оказались: предоставление субсидий на оплату ЖКУ (6768 обращений), проведение техосмотра снегоуборочных машин и других видов техники (5562 обращения), пособия на ребенка из малообеспеченной семьи (5342 обращения), оказание социальной помощи отдельным категориям граждан (4731 обращение).

Кроме того, за первый квартал 2023 года на региональном портале госуслуг было подано 7674 заявления на оказание электронной услуги от органов исполнительной власти и местного самоуправления Самарской области.

Среди региональных электронных услуг самыми востребованными оказались: выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях (1496 обращений), выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными машинами (883 обращения) и доступ пользователей в читальный зал государственного архива (электронный читальный зал) (881 обращение).

Самарская область стабильно входит в ТОП-5 регионов России по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы "Цифровое государственное управление" национального проекта "Цифровая экономика".

Региональный портал госуслуг Самарской области занимает 10 место из 85 субъектов Российской Федерации по результатам ежегодного мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме Минэкономразвития России.

Без дополнительных заявлений, бумажной волокиты и долгого хождения по инстанциям можно благодаря региональному порталу государственных и муниципальных услуг записать ребенка в детский сад, оформить льготы и пособия и многое другое. Всего на РПГУ размещено 288 электронных услуг.

"От того, получат ли эти услуги без волокиты и бюрократических проволочек, будут ли они надлежащего качества, зависит не только качество жизни в регионе, но и зачастую - жизнь и здоровье людей. Причем важен здесь весь процесс: от заявки до результата", - считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Согласно Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной губернатором Дмитрием Азаровым, до 95% всех госуслуг, включая региональные, будут доступны жителям региона дистанционно. При этом переход к новому формату взаимодействия не всегда исключает тот факт, что гражданину придется прийти в органы исполнительной власти. Это необходимо, например, если результатом оказания услуги является выдача какого-то документа - паспорта, водительского удостоверения или другого. Мы стремимся к тому, чтобы все остальное взаимодействие осуществлялось исключительно в электронном виде - и подача документов, и отслеживание статуса оказания госуслуги, и консультации", - пояснил заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.