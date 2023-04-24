Самарец стал чемпионом России по плаванию баттерфляем

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В Казани в бассейне Дворца водных видов спорта прошел чемпионат России по плаванию. В соревнованиях приняли участие боле 650 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Южной Осетии, Нигерии, Сирии и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.