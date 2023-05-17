В первый день всероссийских соревнований по прыжкам в воду тольяттинцы выиграли 5 медалей

В Тольятти стартовали Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей". В турнире принимают участие более 100 спортсменов из 9 субъектов России, которые разыгрывают 42 комплекта наград. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
В первый день соревнований тольяттинцы выиграли пять медалей. Кристина Данейкина завоевала золото (трамплин 1 м, женщины); Константин Фирсов — серебро (вышка, юноши 10-11 лет); Иван Сакун (вышка, юноши 10-11 лет), Екатерина Харина (вышка, девушки 10-11 лет), Радик Миннигулов (трамплин 3 метра, мужчины) — бронзу.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...