В первый день всероссийских соревнований по прыжкам в воду тольяттинцы выиграли 5 медалей

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В Тольятти стартовали Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей". В турнире принимают участие более 100 спортсменов из 9 субъектов России, которые разыгрывают 42 комплекта наград. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.