Под Первомайским спуском в Самаре предлагают организовать причал для парусных судов

В Самаре под Первомайским спуском предлагают организовать причал для парусных судов, сообщает "КП-Самара". Такое предложение прозвучало в среду, 17 мая, на пресс-конференции с участием руководителей областной и городской федераций парусного спорта, яхт-клубов Тольятти и Самары, тренеров и юных победителей парусных регат в Доме журналистов.

У жителей Тольятти есть возможность лицезреть эту красоту в черте города — яхт-клуб "Дружба" находится на том же берегу, что и город. Туда ездят свадебные кортежи за эффектными снимками, люди приезжают на экскурсии, прогулки, дни открытых дверей. В Самаре такой возможности, к сожалению нет. Яхт-клуб "Волга" и СШОР № 6 находятся на островах на противоположном берегу Волги, занятия проводятся в затоне Грязном, и красоту происходящего из города не видно.

Гостей мероприятий яхт-клуба и воспитанников школы приходится переправлять на тот берег на катерах. Это можно было бы сделать с большим эффектом на паруснике, но на территории Самары просто нет ни одного причала, позволяющего швартоваться таким типам судов.

"Парусник на самарской набережной был бы дополнительной локацией для привлечения туристов, еще одной точкой притяжения для горожан и гостей Самары", — уверен президент федерации парусного спорта Самары Михаил Баскин.

Причем, по словам главы федерации, сооружение причала даже не потребует от города никаких затрат. Расходы отнюдь не космические, и члены федерации готовы взять их на себя.

По словам Баскина, акватория между Первомайским спуском и дамбой принадлежит департаменту спорта. Это было бы идеальным местом для размещения "парусного" причала.

"Нужна только воля властей", — уверяет он.