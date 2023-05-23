Самарские атлеты завоевали 17 медалей на всероссийской спартакиаде специальной олимпиады

В Пензе завершилась всероссийская спартакиада специальной олимпиады по плаванию, роллер-спорту и спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 469 человек, из них — 278 атлетов с ментальными особенностями из 38 регионов России.
Сборная Самарской области была представлена семью спортсменами в дисциплине "плавание": Матвей Бруяк, Илья Хрущев, Вадим Захаров, Егор Размахов, Софья Алешина, Мария Сафронова и Мария Сержантова. Тренеры — Максим Картамышев, Алина Янкина, Всеволод Лукин. По итогу соревнований в копилке Самарской области оказлось 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.