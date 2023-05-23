Самарские атлеты завоевали 17 медалей на всероссийской спартакиаде специальной олимпиады

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В Пензе завершилась всероссийская спартакиада специальной олимпиады по плаванию, роллер-спорту и спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 469 человек, из них — 278 атлетов с ментальными особенностями из 38 регионов России.