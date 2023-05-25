Самарские байдарочники и каноисты завоевали 7 медалей на Кубке России

В Краснодаре на гребной базе Центра олимпийской подготовки прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из 33 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В программу соревнований вошли заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1000 метров, а также в одиночках на 5000 метров. По итогам Кубка будет произведен отбор в сборную команду России.

На прошедшем турнире представители Самарской области завоевали семь медалей: Михаил Павлов получил два "золота" (каноэ-четверка, 500 м, каноэ-двойка, 500 м), серебро (каноэ-двойка, 200 м) и бронзу (каноэ-одиночка, 500 м); Елизавета Выпряжкина (каноэ-двойка, 200 м) и Илья Штокалов (каноэ-одиночка, 1000 м) также завоевали золотые медали; Кристина Полежай (байдарка-двойка, 200 м) получила серебряную медаль.