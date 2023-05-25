Самарские байдарочники и каноисты завоевали 7 медалей на Кубке России

В Краснодаре на гребной базе Центра олимпийской подготовки прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из 33 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В программу соревнований вошли заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1000 метров, а также в одиночках на 5000 метров. По итогам Кубка будет произведен отбор в сборную команду России.
На прошедшем турнире представители Самарской области завоевали семь медалей: Михаил Павлов получил два "золота" (каноэ-четверка, 500 м, каноэ-двойка, 500 м), серебро (каноэ-двойка, 200 м) и бронзу (каноэ-одиночка, 500 м); Елизавета Выпряжкина (каноэ-двойка, 200 м) и Илья Штокалов (каноэ-одиночка, 1000 м) также завоевали золотые медали; Кристина Полежай (байдарка-двойка, 200 м) получила серебряную медаль.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...