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Общество

Главный госинспектор безопасности дорожного движения Самарской области провел объезд областной трассы

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Безопасность дорожного движения на особом контроле самарской Госавтоинспекции. Начальник областной Госавтоинспекции совместно с начальником дорожной инспекции проинспектировали федеральную автодорогу "М-5" и региональную дорогу "Самара-Бугуруслан" в целях изучения уровня содержания и обустройства дорог, выполнения норм и требований по обеспечению безопасного передвижения для всех категорий участников дорожного движения.

Всего в ходе выезда проинспектированы наиболее аварийные дороги восьми муниципальных районов, на которых зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями в прошлом и текущем году. Как отметил начальник самарской Госавтоинспекции,  основными причинами  смертельных ДТП из года в год является выезд на встречную полосу и нарушение скоростного режима.
В рамках выездного мероприятия проверялось выполнение инженерных мероприятий  национального проекта "Безопасные качественные дороги", состояние автомобильных дорог, а также осуществлялась проверка несения службы нарядами дорожно-патрульной службы.


Инспектирование по дорогам области начальником региональной Госавтоинспекции  будет продолжено.

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