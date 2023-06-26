Главный госинспектор безопасности дорожного движения Самарской области провел объезд областной трассы

Безопасность дорожного движения на особом контроле самарской Госавтоинспекции. Начальник областной Госавтоинспекции совместно с начальником дорожной инспекции проинспектировали федеральную автодорогу "М-5" и региональную дорогу "Самара-Бугуруслан" в целях изучения уровня содержания и обустройства дорог, выполнения норм и требований по обеспечению безопасного передвижения для всех категорий участников дорожного движения.

Всего в ходе выезда проинспектированы наиболее аварийные дороги восьми муниципальных районов, на которых зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями в прошлом и текущем году. Как отметил начальник самарской Госавтоинспекции, основными причинами смертельных ДТП из года в год является выезд на встречную полосу и нарушение скоростного режима.