Главный госинспектор безопасности дорожного движения Самарской области провел объезд областной трассы

Безопасность дорожного движения на особом контроле самарской Госавтоинспекции. Начальник областной Госавтоинспекции совместно с начальником дорожной инспекции проинспектировали федеральную автодорогу "М-5" и региональную дорогу "Самара-Бугуруслан" в целях изучения уровня содержания и обустройства дорог, выполнения норм и требований по обеспечению безопасного передвижения для всех категорий участников дорожного движения.
Инспектирование по дорогам области начальником региональной Госавтоинспекции будет продолжено.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.