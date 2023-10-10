Пожар в доме на ул. Гагарина в Самаре ликвидирован

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В 10:07 пожар на ул. Гагарина в Самаре полностью ликвидирован на площади 80 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области