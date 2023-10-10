В Самаре 66 человек тушат пожар в доме на ул. Гагарина

Во вторник, 10 октября, примерно около 8 утра произошел пожар в доме 68 на ул. Гагарина в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что на месте происшествия происходит горение в квартирах на 1 и 2 этажах. Спасатели проводили эвакуацию жильцов.

Площадь пожара уточняется. Для тушения пожара привлечены 66 человек и 20 единиц техники.

По данным регионального управления МЧС России, в 8:54 объявлена локализация пожара, спасены четыре человека.