Причиной крупного пожара в жилом доме в Самаре могла стать утечка газа

Жители утверждают, что слышали громкий хлопок при возгорании в жилом доме на ул. Гагарина, 68.

Напомним, сообщение о пожаре поступило сегодня в МЧС в 8:18.

"Погибших нет, пострадали два человека: госпитализированы женщина с ожогами и мужчина с отправлением продуктами горения. Спасены 14 человек", — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

В 10:07 пожар полностью ликвидирован. На момент подготовки материала на месте ЧП работали сотрудники полиции, МЧС, Центра медицины катастроф и газовой службы. В региональном МЧС не смогли подтвердить информацию о взрыве или хлопке на текущий момент.

"Был сильный хлопок, видимо утечка газа", — рассказала меж тем журналисту "Волга Ньюс" девушка, которая живет в пострадавшем доме.

"Очень громкий хлопок был, аж наш дом тряхнуло", — подтвердили жительницы соседнего дома, вышедшие на "перекур".