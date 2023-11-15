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Литература Культура

Определены претенденты на первую премию имени Бориса Кожина

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги первого этапа конкурса на соискание премии имени Б.А. Кожина. Жюри определило шесть работ, вошедших в лонг-лист.

Список претендентов в алфавитном порядке:
    • Гриднева Татьяна Владимировна "Тайна старого краеведа"
    • Кабытов Петр Серафимович "Директор завода"
    • Келасьева Светлана Вячеславовна "Звезда по имени МЭЯ"
    • Лаврентьева Галина Петровна "Иван Мезенцев"
    • Петунина Татьяна Андреевна "Дон Кихот самарской хирургии"
    • Татур Виктория Владимировна "Отец Дионисий".

Лонг-лист формировало жюри в составе председателя Самарского отделения Союза писателей России Александра Громова, руководителя Центра чтения ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека" Дениса Домарева, Галины Кожиной, директора книготорговой компании "Метида" Наиры Мнацаканян и председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирины Цветковой.

Шорт-лист будет опубликован не позднее 25 ноября.

Напомним, весной этого года книготорговая компания "Метида" и Самарская областная универсальная научная библиотека учредили ежегодную областную творческую премию имени Бориса Александровича Кожина, призванную сохранить и приумножить наследие известного кинодокументалиста и летописца Самарского края. Задача премии — стимулировать создание и публикацию творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие и процветание региона по различным направлениям, таких как культура, наука, образование, благотворительность, производство, услуги, медицина, спорт и т. д.

Ежегодный призовой фонд — 100 тыс. рублей.

Справки по телефону 8 927 755-65-39 (секретарь оргкомитета Премии Пикулик Маргарита Ароновна). Электронная почта: premium@metida.ru.

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