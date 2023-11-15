Определены претенденты на первую премию имени Бориса Кожина

Подведены итоги первого этапа конкурса на соискание премии имени Б.А. Кожина. Жюри определило шесть работ, вошедших в лонг-лист.

Список претендентов в алфавитном порядке:

• Гриднева Татьяна Владимировна "Тайна старого краеведа"

• Кабытов Петр Серафимович "Директор завода"

• Келасьева Светлана Вячеславовна "Звезда по имени МЭЯ"

• Лаврентьева Галина Петровна "Иван Мезенцев"

• Петунина Татьяна Андреевна "Дон Кихот самарской хирургии"

• Татур Виктория Владимировна "Отец Дионисий".

Лонг-лист формировало жюри в составе председателя Самарского отделения Союза писателей России Александра Громова, руководителя Центра чтения ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека" Дениса Домарева, Галины Кожиной, директора книготорговой компании "Метида" Наиры Мнацаканян и председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирины Цветковой.

Шорт-лист будет опубликован не позднее 25 ноября.

Напомним, весной этого года книготорговая компания "Метида" и Самарская областная универсальная научная библиотека учредили ежегодную областную творческую премию имени Бориса Александровича Кожина, призванную сохранить и приумножить наследие известного кинодокументалиста и летописца Самарского края. Задача премии — стимулировать создание и публикацию творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие и процветание региона по различным направлениям, таких как культура, наука, образование, благотворительность, производство, услуги, медицина, спорт и т. д.

Ежегодный призовой фонд — 100 тыс. рублей.