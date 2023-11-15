Определены претенденты на первую премию имени Бориса Кожина

Подведены итоги первого этапа конкурса на соискание премии имени Б.А. Кожина. Жюри определило шесть работ, вошедших в лонг-лист.
Список претендентов в алфавитном порядке:
• Гриднева Татьяна Владимировна "Тайна старого краеведа"
• Кабытов Петр Серафимович "Директор завода"
• Келасьева Светлана Вячеславовна "Звезда по имени МЭЯ"
• Лаврентьева Галина Петровна "Иван Мезенцев"
• Петунина Татьяна Андреевна "Дон Кихот самарской хирургии"
• Татур Виктория Владимировна "Отец Дионисий".
Лонг-лист формировало жюри в составе председателя Самарского отделения Союза писателей России Александра Громова, руководителя Центра чтения ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека" Дениса Домарева, Галины Кожиной, директора книготорговой компании "Метида" Наиры Мнацаканян и председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирины Цветковой.
Шорт-лист будет опубликован не позднее 25 ноября.
Напомним, весной этого года книготорговая компания "Метида" и Самарская областная универсальная научная библиотека учредили ежегодную областную творческую премию имени Бориса Александровича Кожина, призванную сохранить и приумножить наследие известного кинодокументалиста и летописца Самарского края. Задача премии — стимулировать создание и публикацию творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие и процветание региона по различным направлениям, таких как культура, наука, образование, благотворительность, производство, услуги, медицина, спорт и т. д.
Ежегодный призовой фонд — 100 тыс. рублей.
Справки по телефону 8 927 755-65-39 (секретарь оргкомитета Премии Пикулик Маргарита Ароновна). Электронная почта: premium@metida.ru.