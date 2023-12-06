В Ставропольском, Красноярском и Волжском районах 7 и 8 декабря планируется отключение света

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла (полностью)

07.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

07.12.2023 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Молгачи (Молодежная, Гагарина, Титова, Полевая)

08.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

12.12.2023 года с 10-00 до 12-00 и с 15-00 до 17-00 на 30 минут (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Манежная, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Майская, ул. Энтузиастов, ул. Яблоневая, ул. Русичей, ул. Родниковая, ул. Заволжская, ул. Центральная, ул. Автозаводская, ул. Тенистая, ул. Грибная, ул. Рябиновая, ул. Самарская, ул. Газовиков, ул. Солнечная, ул. Ставропольская, ул. Радужная, ул. Кленовая, ул. Пушкинская, ул. Степная, ул. Южная, ул. Березовая, ул. Ново-Северная, ул. Виноградная, ул. Тольяттинская, ул. Журавлиная, ул. Жигулевская, ул. Энергетиков, пр-д Зеленый, ул. Песочная, ул. Закатная, ул. Луговая, ул. В. Полевая, пр-д Южный, пр-д Восточный, ул. Тенистая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.