Энергетики сообщили о плановых отключениях света на декабрь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

04.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Савруха (ул. Нагорная, ул. Красноармейская);

05.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Алешкино

11.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст.Аманак (ул. Центральная)

15.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Молодежная);

18.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст.Аманак (ул. Еланского, ул. Козлова);

19.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст.Аманак (ул. Ленина, ул. Приречная);

20.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Новое Мансуркино (ул. Ленина);

21.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст. Похвистнево (ул. Советская, ул. Речная);

Кинель-Черкасский район:

с. Березняки (ул. Березняковская);

25.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Березняки (ул. Полевая);

26.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Малое Ибряйкино (ул. Строителей);

с. Ст.Ганькино (ул. Центральная);

27.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Березняки (ул. Березняковская, ул. Набережная);

с. Лазовка (ул. Заречная);

28.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Алькино (ул. Школьная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.