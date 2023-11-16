Энергетики сообщили о плановых отключениях света на декабрь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.
04.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Савруха (ул. Нагорная, ул. Красноармейская);
05.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Алешкино
11.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Ст.Аманак (ул. Центральная)
15.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Молодежная);
18.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Ст.Аманак (ул. Еланского, ул. Козлова);
19.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Ст.Аманак (ул. Ленина, ул. Приречная);
20.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Новое Мансуркино (ул. Ленина);
21.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Ст. Похвистнево (ул. Советская, ул. Речная);
Кинель-Черкасский район:
с. Березняки (ул. Березняковская);
25.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Березняки (ул. Полевая);
26.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Малое Ибряйкино (ул. Строителей);
с. Ст.Ганькино (ул. Центральная);
27.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Березняки (ул. Березняковская, ул. Набережная);
с. Лазовка (ул. Заречная);
28.12.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Алькино (ул. Школьная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.