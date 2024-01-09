Автопром и его смежники оправились от спада производства

Автопром и его смежники в Самарской области оправились от спада производства, произошедшего на фоне полупроводникового кризиса и введения антироссийских санкций. К концу 2023 г. им удалось существенно нарастить объемы производства, а также локализовать порядка тысячи ключевых компонентов и необходимых материалов. В результате отрасль стала драйвером экономики Самарской области. По оценкам экспертов, позитивный тренд сохранится и в ближайшие годы.

Автопром встал на колеса

В 2022 г. объемы производства российского машиностроения снизились на 10%. Причиной тому стали санкции, которые привели к нарушению логистических цепочек, дефициту комплектующих, девальвации рубля, а также закрытию иностранных предприятий на территории страны. Сильнее всего, как отмечали аналитики РИА "Рейтинг", пострадало автомобилестроение: объемы производства в этом сегменте упали почти вдвое. "Без его учета снижение производства в машиностроительном секторе было незначительным", - рассуждали эксперты.

Прогнозы относительно 2023 г. были позитивными. Аналитики РИА "Рейтинг" предсказывали улучшение динамики производства в машиностроении, хотя и делали оговорку, что тенденция, скорее всего, будет обусловлена фактором низкой базы. Ожидалось, что объемы выпуска продукции в автомобилестроении увеличатся примерно на 5%. Но на деле все оказалось еще лучше.

В конце ноября Росстат опубликовал информацию "О промышленном производстве в январе-октябре 2023 года". Согласно этим данным, за десять месяцев этого года индекс промышленного производства (ИПП) составил 103,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом, как следует из опубликованных данных, экономику тянул вверх обрабатывающий сектор. В январе-июле объем производства в этом сегменте вырос на 7,1% к соответствующему периоду предыдущего года. Наилучшую динамику показали производства компьютеров, электронных и оптических изделий (+34,1%), прочих транспортных средств и оборудования (+30,8%), а также готовых металлических изделий (+30,6%). Объем выпуска автомобилей, прицепов и полуприцепов в январе-октябре 2023 года увеличился на 9%.

В Самарской области в январе-октябре 2023 года ИПП вырос больше, чем в целом по стране, - на 8,8%. Наибольший вклад в эту динамику внесли производители машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+91,2%), а также автомобилей, прицепов и полуприцепов (+72,6%).

АвтоВАЗ потянул экономику вверх

Как следует из данных министерства промышленности и торговли Самарской области, позитивный тренд экономике региона обеспечил АвтоВАЗ. Так, по итогам девяти месяцев 2023 г. объем производства в целом по группе увеличился на 69,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 254 тыс. машин и автокомплектов. Как изменился этот показатель за октябрь-ноябрь, пока неизвестно. Однако продажи автозавода тоже бьют рекорды. По итогам ноября текущего года в России продали 36 тыс. Lada пассажирских и коммерческих моделей, что на 65,9% выше, чем годом ранее. Всего за 11 месяцев в РФ вазовские дилеры реализовали 319,5 тыс. новых автомобилей - на 94,1% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Таких показателей предприятию удалось достичь благодаря фокусу на локализации ключевых деталей и компонентов, тщательной работе с поставщиками и настройке логистических цепочек. В числе важных задач, которые автозаводу удалось реализовать в текущем году, - возобновление производства семейств Lаda Vesta и Lada Largus.

В ближайшем будущем, как рассказали Волга Ньюс в региональном минпроме, АвтоВАЗ продолжит развивать новые среднесрочные проекты - в частности, семейство автомобилей Lada Iskra и кроссовер на платформе Lаda Vesta, которые планируется поставить на производство в конце 2024 и 2025 гг., соответственно. ВАЗ также планирует увеличить объем производства автомобилей на тольяттинской площадке до 500 тыс. штук и продолжить активную работу по достижению технологического суверенитета Lada.

Перемены коснулись всех

Из-за смены собственника АвтоВАЗу пришлось пересмотреть систему закупок и пул своих поставщиков. Одной из причин тому стал отказ иностранных производителей от сотрудничества с российским автопромом.

В результате на ВАЗе создали свою закупочную организацию взамен той, которая контролировалась французскими собственниками - ООО "АПО Рус". Этот шаг привел к росту доли отечественных поставщиков предприятия, которые поддержали автопроизводителя в трудной работе по возобновлению производства автомобилей Lada. Многим из них на сегодняшний день удалось нарастить объемы выпуска компонентов. Это произошло как за счет увеличения производства автомобилей, так и благодаря освоению российскими компаниями новой продукции, которую ранее поставляли иностранцы.

Также ряд предприятий с иностранным участием был выкуплен российскими инвесторами. Среди них ООО "Роберт Бош Самара" и АО "ПЭС/СКК". Первое выступало дочерним предприятием немецкой корпорации Robert Bosch и выпускало системы рулевого управления, антиблокировочные системы ABS, а также системы динамической стабилизации ESP. 13 июня 2023 г. завод приобрел ФГУП "НАМИ". Теперь "Роберт Бош Самара" называется ООО "НАМИ инновационные компоненты". "ПЭС/СКК" принадлежало близкой американской General Motors компании Aptiv. До недавнего момента она выступала совладельцем компании, ей принадлежало 51% акций. Оставшиеся 49% принадлежало российскому производителю изолированных проводов и кабелей - АО "Самарская кабельная компания". Основной вид деятельности "ПЭС/СКК" - производство электропроводки и жгутов проводов для автомобилей. В мае 2023 г. Самарская кабельная компания выкупила у Aptiv ее долю. Вскоре после этого предприятие переименовали в АО "АСТЕХ/СКК".

Курс на локализацию

Совместно с поставщиками АвтоВАЗ ведет работу по локализации ключевых компонентов и необходимых материалов. По тысяче позиций она успешно завершена. В результате автозаводу удалось не только возобновить производство востребованных на рынке моделей, но и вернуть в них практически все опции комфорта и безопасности.

В процессе задействованы практически все крупные поставщики ВАЗа. Лидер по производству пластиковых топливных систем ООО "ДИПО" недавно завершило проект по производству горловины топливного бака, которая ранее поставлялась из Европы. ООО "Металлопродукция" реализует проект внедрения химической технологии получения пенополеуретана для выпуска обивок крыши и капота для автомобилей; а также технологии сэндвич-ламинирования и вырубки при изготовлении ковра. 30 ноября 2023 г. стало известно, что Фонд развития промышленности подписал соглашение о предоставлении льготного займа на 3,3 млрд рублей. Димитровградскому автоагрегатному заводу, который входит в тольяттинскую Группу ОАТ - структуру КАМАЗа. Средства займа пойдут на создание производства основных деталей и узлов подвески и шасси для легковых автомобилей, в том числе электромобилей.

В ближайшее время в регионе также начнут выпуск передних приводных валов. А с 2024 г. планируется запустить производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP.

Валерий Фомичев, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области:

- Не сомневаюсь, что позитивная тенденция, которая наметилась в автопроме, сохранится в ближайшие годы. Для этого созданы все условия - есть индустриальные парки, господдержка, и, главное, стимул развиваться дальше. Санкции подстегнули отрасль к ускорению импортозамещения, и это положительный момент. Так что российские производители будут развиваться дальше, увеличивать свои доходы, а их продукция будет становиться все более качественной!

Сергей Тишин, врио заместителя министра - руководителя департамента машиностроительного комплекса минпромторга Самарской области:

- Уход французской корпорации Renault разрушил логику развития автозавода, который в ближайшие годы должен был перейти на выпуск семи моделей автомобилей на платформе CMF-B в глубокой кооперации с румынской компанией Dacia. Помимо этого, у АО "АВТОВАЗ" разорвались наработанные связи и логистические цепочки, на завод прекратились поставки компонентов из недружественных стран. Однако при поддержке на федеральном и региональном уровнях в условиях жестких санкций новой команде удалось сохранить коллектив и продолжить выпуск автомобилей. К настоящему моменту на предприятии заместили более 200 позиций компонентов и материалов, заблокированных к поставке.